Her er prins Harrys første ord

Hertuginde Meghan Markle har tidlig mandag morgen født sit og prins Harrys første barn, en sund og rask søn.

Nu sætter prins Harry for første gang ord på, hvordan det føles nu at kunne kalde sig far.

- Hvordan nogen kvinde gør, det de gør, er slet ikke til at fatte, sagde en stolt far, da han mandag eftermiddag stillede sig ud foran den ventende presse i Windsor.

Meghan Markle med sin fine mave. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Her lagde prins Harry heller ikke skjul på, at han er meget lykkelig.

- Det har været den mest fantastiske oplevelse, jeg nogensinde kunne have forestillet mig, lød det videre fra prinsen, der understreger, at Meghan Markle og babyen har det 'fantastisk godt'.

Ifølge prins Harry har de endnu ikke besluttet sig for et navn til den lille ny.

Meghan Markle har født

I en officiel meddelelse fra Buckingham Palace lyder det, at prins Harry var til stede ved fødslen, som gik helt efter planen.

'Hertugindens mor, Doria Ragland, som er lykkelig over hendes første barns ankomst, er sammen med Hendes Kongelige Højhed i Fromore Cottage. Hendes Kongelige Højhed og hendes barn har det begge godt', lyder det videre i meddelelsen.

I oktober 2018 blev det offentliggjort, at hertugparret ventede deres første barn. Det skete, efter der i længere tid havde floreret rygter om, at Meghan Markle var gravid.

Parret blev gift i maj 2018. Foto: AP

Vil være private

Det har længe været rygtet, at Meghan Markle skulle føde i april eller maj, selvom det britiske kongehus har gået stille med dørene i forhold til terminsdatoen. De har dog officielt meldt ud, at fødslen ville finde sted i foråret 2019.

Det royale par vil gerne holde fødslen så privat som muligt. Derfor har de også besluttet, at de ikke stiller op til det klassiske pressefoto umiddelbart efter fødslen, som kongehuset ellers har for vane at gøre.

Meghan Markle er gået i fødsel

- Hertugen og hertuginden ser frem til at dele den spændende nyhed med alle, når de har haft muligheden for at fejre familieforøgelsen i private rammer, lød det i begyndelsen af april fra en talsmand fra Kensington Palace.

Derved bryder prins Harry og Meghan Markle med en 40 år lang tradition i det britiske kongehus, hvor det har været kutyme at vise babyer frem for offentligheden få timer efter fødslen.