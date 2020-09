Indlagt: Nu er der nyt

Den norske konge, kong Harald, er blevet udskrevet fra hospitalet, efter han fredag morgen blev indlagt på Rigshospitalet i Oslo med vejrtrækningsbesvær.

Det bekræfter det norske kongehus.

Ifølge kongehuset er den 83-årige konge i bedring, men hans udredning fortsætter den kommende tid.

'Sygehuset fortsætter deres udredning, og kongen er fortsat sygemeldt til og med 4. oktober', står der på kongehusets hjemmeside.

Kong Harald blev i forbindelse med sin indlæggelse undersøgt for coronavirus, men det viste sig hurtigt, at det ikke var det, han fejlede.

Se også: Nu er der nyt: Derfor er den norske konge indlagt

Norske VG beretter, at de har set kong Harald forlade Rigshospitalet i Oslo tidligere mandag i en sort bil.

Kong Harald ses her sammen med en del af sin familie, blandt andre kronprins Haakon. Foto: Akrivfoto

Skrantende helbred

Fredag eftermiddag skulle kong Harald sammen med dronning Sonja, der ligeledes er 83 år, have været på museet Maihaugen i Lillehammer for at markere, at en udstilling af dronningens barndomshjem var blevet færdiggjort, men på grund af indlæggelsen deltog kong Harald ikke.

Samtidig betød indlæggelsen, at kronprins Haakon tog over, da der fredag blev holdt statsråd. Her skulle kong Harald have haft den norske statsminister, Erna Solberg, i audiens.

Det er ikke første gang, kong Harald har ladet sig indlægge, og den seneste tid har han døjet med et svingende helbred.

Senest var han indlagt i januar med svimmelhed. Her blev han udskrevet efter en uge, men var sygemeldt i en længere periode, hvor kronprins Haakon varetog hans pligter som regent.

I december blev kong Harald ligeledes sygemeldt på grund af en virus.

Harald 5. har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav 5. og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo.

Se også: Norges konge indlagt

Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.

Kong Harald har siden 1968 været gift med dronning Sonja af Norge. Sammen har de to børn: kronprins Haakon Magnus af Norge og Märtha Louise af Norge.