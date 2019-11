Indtægten styrtdykker

I Danmark er løn ofte noget, der ikke bliver talt så højt om. Det gælder også, når snakken falder på, hvad man har stående på bankbogen.

I Norge er der derimod fuldstændig åbenhed om den slags, og tirsdag morgen er de helt friske tal fra skatte-etaten, som det hedder deroppe, blevet offentliggjort.

Tallene afslører også, hvad flere af kongefamiliens medlemmer har at gøre godt med. Blandt andet viser den nyeste opgørelse, at Märtha Louises indtjening det seneste år er styrtdykket.

Den 48-årige datter af kong Harald og dronning Sonja har siden 2007 drevet den såkaldte engleskole med Elisabeth Nordeng. Sammen har de tjent millioner på at undervise og holde foredrag om deres engletro, men det seneste år er indtjeningen gået markant ned.

Det er norske seher.no, der har kigget på de friske tal, og de skriver, at mens Märtha Louise i 2017 havde en indtægt på 1,87 millioner norske kroner, så var den i 2018 faldet til lige omkring 600.000 norske kroner.

Også prinsessen personlige formue er blevet reduceret væsentligt det seneste år. Fra 4,9 millioner i 2017 til godt to millioner i 2018.

Kongeparrets indtægter og formue fremgår ikke af de officielle tal fra skatte-etaten. Heller ikke tallene for kronprinsparret er offentlige, fordi de har fælles børn under 20 år. Derfor er de friholdt for at skulle oplyse den slags.