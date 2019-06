Jamen, er det ikke ...? Kongen på picnic

Lidt kongelig har man vel lov at være.

Sådan lød et slogan for nogle år tilbage, og noget tyder på, at det svenske kongepar havde ladet sig inspirere. På sin vis i hvert fald.

På den ene side var der ikke meget kongelige højheder over kong Carl Gustaf og dronning Silvia, da de mandag eftermiddag spiste frokost i det fri på danske Farø.

Hov ... er det ikke ...? Og jo, det var det. Foto: Per Rasmussen

Kongeparret havde medbragt madpakke og hvidvin for at indtage et måltid i naturen med to venner og satte sig som den naturligste sag i verden ved et offentligt borde-bænke-sæt.

Men her stoppede det folkelige tilsnit så, for kongeparret var noget flottere kørende end den gennemsnitlige naturentusiast på den kant.

Den 73-årige Carl Gustaf sad selv bag ratten i den mørkegrå Ferrari, mens parrets to endnu uidentificerede venner kørte i en dansk indregistreret Masarati.

Og så blev der i øvrigt lagt en hvid dug på bordet, inden selskabet gik i krig med de medbragte lækkerier.

- Skal I have noget med? Foto: Per Rasmussen

Det ellers velforberedt selskab havde dog glemt en proptrækker til den medbragte hvidvin, men det blev løst med en udflugt til det nærliggende cafeteria, hvor der blev indkøbt danskvand og lånt en proptrækker.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at ikke mange forbipasserende lagde mærke til de kongelige gæster, der blev diskret bevogtet af et par sikkerhedsfolk med mørke solbriller.

- Låt oss köra. Foto: Per Rasmussen

Han hæfter sig også ved, at kongeparret kunne glæde sig over nabolandets en smule mindre restriktive alkoholpolitik. Trods indtagelsen af hvidvin kunne de køre videre. I Danmark har vi som bekendt en promillegrænse på 0,5, mens man i Sverige er helt nede på 0,2.

En konge og hans sportsvogn. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet har været i kontakt med det svenske kongehus' kommunikationsafdeling for at spørge, om der var tale om udflugten til Danmark var af ren privat karakter, men de er endnu ikke vendt tilbage.

Det svenske kongehus' officielle kalender gør os ikke meget klogere.

Her fremgår det, at kongens seneste officielle optræden var i Kalmar onsdag 19. juni, hvor han deltog i et seminar for Ungt Ladarskap, mens dronning Silvia var med til diplomuddeling på Silviahemmet på Drottningholm dagen før.

Parrets næste opgave er først 11. juli, hvor de er til stede ved uddelingen af prisen for Årets Ölänning.