Jubel i kongehus: Royal baby på vej

I maj i år blev skuespilleren Meghan Markle og prins Harry gift, og selvom det blot er få måneder siden, kan det britiske kongehus nu bekræfte, at det snart udvides med en lille prins eller prinsesse.

På Twitter bekræfter Kensington Palace således graviditeten og oplyser, at barnet ventes at komme til verden i foråret 2019.

'Deres kongelige højheder er taknemmelige for al den støtte, de har modtaget fra folk over hele verden, siden de blev gift i maj. Parret er glade for at kunne dele denne glædelige nyhed med offentligheden', skriver Kensington Palace på Twitter.

Rygterne om graviditeten har floreret de senere dage. Det er dog blevet mødt med en vis skepsis, da det mest er baseret på, at Markle skulle have dækket sin mave til med to ringbind under et besøg i Australien i weekenden.

Her er hun og husbonden på et 16 dage langt visit i Australien, Fiji, Tonga og New Zealand.

Foto: AP

Harry, der egentlig er døbt Henry, blev født 15. september 1984 i London. Han er den yngste søn af prins Charles og afdøde lady Diana. Ved fødslen fik Harry den officielle titel Hans Kongelige Højhed Prins Henry af Wales.

Da prinsen blev gift 19. maj tidligere i år blev hans titel ændret. Nu bliver han ikke tituleret som prins, men som Hans Kongelige Højhed Hertug af Sussex, men han er stadig prins.

37-årige Megan Markle blev ved ægteskabet med Harry britisk prinsesse, men det bliver hun ikke kaldt. Hendes officielle titel er Hendes Kongelige Højhed Hertuginde af Sussex.

Det britiske adelspatent dikterer, at hertugtitlen ikke kan gå i arv til døtre. Derfor vil barnet, Markle venter, hvis det er en pige, ikke automatisk blive hertuginde af Sussex senere i livet. Skulle det ske, at Harry og Megan kun får piger, så dør Sussex-linjen ud med dem.

Får parret en søn, er der ingen problemer med at videreføre titlen hertug af Sussex mindst en generation længere ud i fremtiden.

Om den lille ny bliver en dreng eller pige er underordnet for barnets placering i arverækkefølgen til den britiske trone. Dronning Elisabeth foretog i 2013 en ændring i tronfølgeloven, som gør, at både drenge og piger kan arve den britiske trone.

Det royale par bor til daglig i Nottingham Cottage, som ligger i forlængelse af Kensington Palace i London.

