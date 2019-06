Kæreste med 'kvaksalver' - men nordmændene vil beholde prinsessen

Norsk splittelse og oprør over at prinsessen kører kommercielt parløb med shaman-kæresten

De var lukkede som østers, da prinsesse Märthe Louise og hendes shaman-kæreste Durek Verrett var i Danmark for at holde foredrag og udbrede god karma.

Ca. 1000 kr. kostede det at møde engle-prinsessen og shaman Durek, der har fået nordmændene til at koge i skisokkerne, efter han udtalte, at han blandt sine mange fortræffeligheder også besad evnen til at helbrede kræft.

Hverken norsk eller dansk pressen kunne få prinsessen og shamanen til at kommentere den megen ballade om titel og helbredende evner. Foto: Ole Steen

Det trak han dog hurtigt tilbage - ligesom han blødte lidt op på andre udsagn. Men rigtigt mange nordmænd havde set sit sure på det, de anså for kvaksalveri, og den norske presse havde kronede dage.

Se også: Ånd, engle og healing i København

Blandt anstødsstenene var det faktum, at Märtha Louise sælger sin og Durek Verretts foredrags-turné under titlen: Prinsessen og Shamanen. Her har de ifølge norsk presse tjent millioner af norske kroner.

'Hun skulle føle sig for god til at lukrere på sin kongelige ophav,' mente mange, og kravet om, at hun skulle fratages sin prinsesse-titel, lød højere og højere.

Prinsessen og shamanen nåede også til bryllup på Egeskov Slot, mens de var i Danmark. 'Det var hyggeligt', oplyste prinsessen. Foto: Privat

Det pudsige er, at jo mere prinsessen offentligt er kommet i modvind, des mere medfølelse mobiliserer dele af den norske befolkning.

Ifølge Dagbladet ville ca. 32 procent have, at hun skulle frasige sig prinsesse-værdigheden i 2015, hvor man var træt af, at hun ustandselig talte om sine spøgelser. Dog mente 33 procent, at hun skulle beholde den.

Se også: Prinsesse raser over kendt journalist

Siden kærligheden til den helbredende shaman er blevet kendt af offentligheden, og skældsordene mod Märtha Louise er føget rundt i luften, er hendes tilhængerskare vokset. Hele 50 procent mener nu, at hun skal beholde sin prinsesse-titel, mens modstandergruppen fortsat er på 32 procent.

Det er især de yngre kvinder, som støtter Märtha Louise, for de finder hende modig og synes, at det er flot, at hun står fast på det, hun tror på.

Hvem der egentlig kommer til at tage beslutningen om, hvor langt prinsesse Märtha Louise kan få lov til at gå, før hendes forældre - kongeparret - mener, at filmen er knækket, ved man kun ved hoffet. Men hendes lillebror, kronprins Haakon, har for nylig sagt, at man fra hoffets side følger situationen nøje.

Prinsesse Märtha Louise og shaman Durek Verrett har været vidt omkring med deres foredrag. Her ses de i Fredriksstad. Foto: Bendiksby, Terje/Ritzau Scanpix

Prinsesse Märtha Louise gav i 202 afkald på tituleringen 'Hendes Kongelige Højhed', for her blev hun selvstændig næringsdrivende. Ved samme lejlighed frasagde hun sig sin appanage.