Kendt vært fyret efter 'racistisk' billede

Da prins Harry og Meghan Markle onsdag viste deres nyfødte søn, Archie, frem for hele verdenspressen for første gang, gav det den kendte BBC-radiovært Danny Baker anledning til at dele, hvad han selv mente var et humoristisk tweet.

Men det skulle han tilsyneladende aldrig have gjort.

Tweetet har nemlig kostet den kendte radiovært sit job hos BBC.

Det oplyser han selv på Twitter.

'Jeg er lige blevet fyret fra BBC', skriver Danny Baker blandt andet på Twitter.

'Racistisk' tweet

Billedet, der nu har kostet Baker jobbet, forestillede en mand og en kvinde, der går ned ad en trappe med en lille chimpanse imellem sig, mens kvinden holder aben i hånden.

I teksten til billedet skrev Baker:

'Den royale baby forlader hospitalet'

Efter Baker havde delt billedet, væltede det hurtigt ind med voldsomme reaktioner fra nær og fjern. Flere Twitter-brugere mente, at Baker sammenlignede den nyfødte Archie, der har afroamerikanske rødder fra Meghan Markle, med en abe.

Flere ringede endda til BBC og krævede Baker fyret.

Det fik hurtigt Baker til at slette sit tweet og give en offentlig undskyldning på de sociale medier til den royale familie og til de mennesker, der følte sig stødt.

Det royale par med lille Archie. Foto: Ritzau Scanpix

'Jeg vil gerne undskylde for, at mit joke-billede af den lille fyr i det smarte outfit har skabt så meget vrede. Jeg havde aldrig overvejet det (at det kunne støde nogen, red.), fordi jeg ikke er syg i hovedet,' skrev han.

'Jeg undskylder endnu engang for det dumme og uigennemtænkte billede tidligere. Det var meningen, at det skulle være en joke om de kongelige versus cirkusdyr i fint tøj, men blev fortolket som en joke om aber og race', skrev han videre.

Ikke noget at gøre

Men det var for sent. En talsmand fra BBC oplyser, at en undskyldning ikke var nok. Baker er derfor blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

- Det var en alvorlig fejl, og det strider imod vores værdier. Danny er en genial vært, men han kommer ikke til at repræsentere os i et ugentligt show længere, lyder det fra talsmanden.

61-årige Danny Baker er kendt som vært hos BBC Radio 5 Live. Han er tidligere blevet fyret fra BBC, da han i 1997 opfordrede lyttere til at chikanere en fodbolddommer.