Klamydia-spekulationer afkræftes efter koala-besøg

Smilene er mere end almindeligt brede på prins Harry og hertuginde Meghans royale ansigter for tiden. Det nygifte par, der netop har offentliggjort, at de venter barn til foråret, er i disse dage i Australien - blandt andet for at overvære Invictus Games.

Nu viser Meghan maven frem - og hylder Diana

Harry og Meghan bliver konstant fulgt at fotografer, der foreviger dem i den ene nede på jorden-situation efter den anden. Alligevel opstår der rygter og spekulationer om parret, som formentligt bidrager yderligere til, at det kan være svært ikke at trække på smilebåndet.

Blandt andet skriver den engelske avis Mirror, at der har været rygter fremme om, at Meghan af det britiske kongehus har fået forbud mod at holde en koala.

Tidligere på ugen besøgte Harry og Meghan Taronga Zoo, og her nøjedes parret med at kigge på og nusse Rubi - et pragteksemplar af det nuttede australske dyr.

Prins Harry var pjattet med det lille væsen. Foto: AP

Årsagen - sagde rygtet - var, at 34-årige Harry og hans tre år ældre kone frygtede at blive smittet med klamydia.

Sandt er det, at mellem 50 og 90 procent af koalaerne er smittede med kønssygdommen, hvilket ifølge organisationen Save the Koala går hårdt ud over bestanden. Men klamydia smitter gennem seksuelle handlinger - ikke ved at sidde på en kongelig arm.

Se også: Briter raser over Harry og Meghans baby-nyhed

Den virkelige grund til at Harry og Meghan nøjedes med at kigge på det bedårende pelsdyr var, at de ganske simpelt ville holde sig inde for lovens rammer. I store dele af Australien er det nemlig ulovligt at kæle med koalaerne.

Nok nusse, men ikke kramme. Foto: AP

Lørdag åbnede prins Harry Invictus Games - et sportssportsstævne han står bag, hvor fysisk og psykisk skadede veteraner dyster i forskellige discipliner.

Der er også dansk royal opbakning til stævnet. Kronprins Frederik deltager fra søndag til torsdag.