Kong Haralds svære tale om Ari Behns død

Lige som dronning Margrethe holder den norske konge traditionen tro en nytårstale til sit folk. Og lige som dronning Margrethe kan kong Harald ud over at samle sit land også tage svære emner op af personlig og familiemæssig karakter.

Det gjorde kongen i år, og det får han ros for over en bred kam i Norge. Eks-svigersønnen Ari Behns død er knapt en uge gammel, og sorgen stod mejslet i den gamle konges ansigt - ikke mindst da han nævnte sine tre børnebørn, som har mistet deres far.

Forfatteren og billedkunstneren Ari Behn tog sit eget liv 1. juledag 2019. Han blev 47 år. Foto: Ritzau Scanpix

Kong Haralds tale er indspillet på forhånd, men på grund af de tragiske omstændigheder blev talen skrevet om og indspillet på ny, skriver Dagbladet.

Indledningen i den nye tale tog udgangspunkt i Ari Behns selvmord.

- Vi er stærkt præget af Ari Behns død denne jul. Det har varmet at opleve folks medfølelse og tændte lys på slotspladsen. Der er trøst i alle de gode minder og smukke ord, som er blevet sagt om faren til tre af vores kære børnebørn,' sagde kongen og fortsatte:

- Af og til er ikke livet til at holde ud. For enkelte bliver det så mørkt, at ingenting hjælper. Ikke engang kærligheden til sine aller nærmeste. Nogen ser ingen anden udvej end at forlade livet. De, som står tilbage, må leve videre. Fattigere – uden den de var glad for.

Adskillige har kommenteret kong Haralds tale og hyldet den for måde at tale om Ari Behns bortgang på.

Ar8i Behn var gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 15 år, og sammen har de børnene Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn og Emma Tallulah Behn. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt dem er førstelektor i retorik ved Høyskolen Kristiania Kjell Terje Ringdal, som i Dagbladet roser kongens følsomhed.

- Hele nationen sad og holdt vejret. Det, at han tog fat på det, alle ventede på helt i starten, gjorde, at også resten af talen fik mere opmærksomhed. Det at bringe Behns dødsfald på bane så tidligt vidner om en følsomhed, som var med til at gøre talen rigtig god, siger førstelektoren og tilføjer:

- Kongen laver en kobling tilbage til sig selv på en vældig elegant måde. Han taler ikke om 'jeg' eller 'vi', men går via børnebørnene. Det giver en lille distance, som jeg tror, at både talen og kongen har godt af. Det kunne være løbet for langt over i 'patosland', men det gør det ikke. Og alligevel er der rigelig med følelser i talen.