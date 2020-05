Kongehus i heftigt angreb: 'Løgn'

Det britiske kongehus tager noget usædvanligt afstand fra en artikel bragt i det britiske livsstilsmedie Tatler.

I artiklen får hertuginde Catherine, der oftest omtales hertuginde Kate, en række kritiske beskyldninger med på vejen baseret på anonyme kilder, som angiveligt er tæt på kongehuset.

Hertuginden, som er gift med prins William, er angiveligt stresset og alt for tynd. Og så kan hun ikke klare presset, der følger med rollen som fremtrædende person i det britiske kongehus, hævder Tatler.

- Udadtil virker det, som om Kate efter mange år i offentlighedens søgelys er blevet faretruende tynd, står der blandt andet i artiklen.

Hertuginde Kate vil ikke finde sig i beskyldningerne. Foto: Trip/Ritzau Scanpix

Mediet gisner om, at hun har tabt sig, fordi hun både er presset af at være mor til tre, og fordi det britiske kongehus generelt har været udsat for en del kritik på det seneste.

Benægter indhold

Kongehuset har nu benægtet artiklens indhold.

- Historien indeholder en lang række unøjagtigheder og forkerte udlægninger, som Kensington Palace ikke blev præsenteret for før offentliggørelsen, siger en talsmand for kongehuset ifølge magasinet People og fortæller videre, at artiklens indhold flere steder er decideret 'løgn'.

Kensington Palace er prins William og hertuginde Kates bolig og den del af kongehuset, der udtaler sig på vegne af parret.

Kongehuset kommer ikke nærmere ind på, hvad det konkret er i artiklen fra Tatler, som det finder unøjagtigt og forkert.

Tatlers chefredaktør forsvarer mediet med, at kongehuset kendte artiklen på forhånd.

- Vi spurgte dem, om de ville samarbejde med os om artiklen. At de benægter at have kendt til artiklen, er lodret forkert, siger chefredaktør Richard Dennen ifølge People.

Det er langtfra første gang, at medlemmer af det britiske kongehus har stået for skud i de britiske medier.

I oktober lagde hertuginde Kates svoger og svigerinde, prins Harry og hertuginde Meghan, sag an mod flere tabloidaviser.

De anklagede Mail on Sunday for på ulovlig vis at have offentliggjort et af hertuginde Meghans private breve. The Sun og The Daily Mirror blev anklaget for et hackerangreb mod parrets telefoner.

I april i år sendte parret et brev til blandt andet The Sun, Daily Mail, Daily Express og Daily Mirror og erklærede, at de var færdige med at udtale sig til medierne.