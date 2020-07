Kongehus mister millionindtægt

De kongelige slotte hos vores svenske naboer er blevet hårdt ramt af coronakrisen.

Hele foråret har der været lukket for besøgende på samtlige slotte, og selvom fire ud af 11 slotte nu er genåbnet, bliver gæsterne væk.

Derfor anslås det nu, at man vil miste 75 procent af årets indtægter, skriver SVT.

På et normalt år lyder indtjeningen på 105 millioner svenske kroner, hvilket svarer til omtrent 76 millioner danske kroner. I år forventer man, at indtjeningen bliver 27 millioner svenske kroner, svarende til omtrent 20 millioner danske kroner.

Kan få enorme konsekvenser

Ifølge Staffan Larsson, som er chef for det svenske Ståthållarämbetet (svarende til den danske Slots- og Kulturstyrelse), kan tabet i indtægter komme til at gå hårdt ud over kulturarven.

Den svenske kongefamilie med dronning Silvia og kong Carl Gustaf i spidsen. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har haft et ansættelsesstop, så vi har ikke ansat timelønnede eller sæsonmedarbejdere, hvilket drejer sig om 300 personer. Når vi har færre ansatte, bliver forvaltningen af parker og lignende naturligvis ikke som normalt. Det får effekter på pasningen og plejen af kulturarven, siger han.

Aftalen mellem den svenske regering og kongehuset er, at 80 procent af omkostningerne til vedligehold af slotte og parker skal ske gennem turistindtægter, men nu har man sat forhandlinger i gang med Finansministeriet for at få et tilskud til at tackle krisen.

- Vi ønsker intet andet end at vise den fantastiske kulturarv frem, og ingen bliver gladere end os, når vi ser mennesker ude i vores parker. Men skal vi passe på dem, så koster det penge, siger Staffan Larsson.

