Kongehuset i kæmpe brøler: Pinligt!

Mandag kunne prins Harry og hertuginde Meghan endelig byde velkommen til deres lille søn, der har fået navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Men i forbindelse med annonceringen af den lille drengs navn, var det britiske kongehus en anelse for hurtige på tasterne.

Her besluttede de sig for at oprette en hjemmeside til lille Archie, men her gik noget galt. I en beskrivelse på hjemmesiden kom de nemlig til at udråbe prins William og hertuginde Kate, som er hertug og hertuginde af Cambridge, som forældre. Det til trods for, at det er hertugen og hertuginden af Sussex, der er forældre til lille prins Archie.

'Archie Harrison Mountbatten-Windsor blev født klokken 05.26 mandag den 6. maj. Han er det første barn af hertugen og hertuginden af Cambridge og er den syvende i rækken til tronen,' lød det på hjemmesiden.

Prins Harry og hertuginde Meghan ser stolte ud med deres nyfødte søn i armene. Foto: Dominic Lipinski/Ritzau Scanpix

Det er pinligt

Fejlen fik hurtigt hundredvis af brugere til at reagere på Twitter.

'Av, man referer til ham som søn af hertug og hertuginde af Cambridge', skriver Rebecca English, der er royal korrespondent hos Daily Mail, på Twitter.

'Wow. Det er pinligt. Jeg håber, at de retter det', skriver en kvindelig Twitter-bruger under tweetet.

'Et kæmpe ups. Man skulle tro, at de kunne tage fejl af det', skriver en anden.

Kan ske for den bedste

Kort efter rettede det britiske kongehus fejlen, og flere påpeger da også på Twitter, at en fejl kan ske for selv den bedste.

'Jeg tror, jeg taler for alle os, der har arbejdet med baby Sussex, når jeg siger, at fejl kan ske for selv de bedste, når vi er trætte', skriver den royale kommentator Omid Scobie eksempelvis på Twitter.

Baby Archie kom til verden mandag morgen dansk tid. Først onsdag viste prins Harry og Meghan Markle den lille ny frem. Dermed brød de med den mangeårige royale tradition om at vise de royale babyer frem umiddelbart efter fødslen.

- Det er magisk. Det er helt utroligt. Jeg har de to bedste fyre i verden, så jeg er meget glad, lød det fra Meghan, da hun sammen med prins Harry stolt viste Archie frem for den fremmødte presse.

