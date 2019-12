Kongehuset i sorg

'Det er med stor sorg, at, at Dronningen og jeg har modtaget budskabet om Ari Behns bortgang'.

Sådan indleder den norske konge, Harald, en pressemeddelelse om Ari Behn, den tidligere prinsessegemal. Han tog sit eget liv første juledag, oplyser familien til den norske tv-station NRK.

'Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi tager varme, gode minder med os. Vi er taknemmelige for, at vi fik lov at lære ham at kende,' står der videre i den officielle udtalelse.

Ari Behn udgav sidste år en bog, hvor han på brutal vis beskrev, hvordan han havde det på indersiden. Foto: SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Kongeparret sørger også over deres tre børnebørn, Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica, der har mistet deres far.

'Vi sørger over, at vores børnebørn nu har mistet deres elskede far', udtaler kongen.

Kronprinseparret, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit, sætter også ord på deres forhold til Ari Behn.

'For os var Ari en god ven, et kært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange af livets små og store øjeblikke med.'

'Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om hans bortgang. Vi var alle meget glade for Ari', udtaler de i pressemeddelelsen.

Ari Behn sammen med sin sin daværende kone, kongen, dronningen og sine egne forældre. Foto: Tim Rooke/Shutterstock

Ari Behn blev gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 2002. De blev skilt i år 2016.

Han var både forfatteren og kunstneren, og han fik sin debut i 1999 med en novellesamling.

Sidste år udgav han en bog, 'Inferno', hvor han på brutal vis beskrev, hvordan han havde det på indersiden, har han selv forklaret.

Ari Behn har været gift med den norske 'engle'-prinsesse Märtha Louise.