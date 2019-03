Kongelige: Sådan har du aldrig set dem før

Briternes to førende damer alene på job for første gang nogensinde

Den kongelige etikette sætter rammerne for mangt og meget - både i Danmark og i Storbritannien. Sædvanligvis går dronning Elizabeth på job enten alene eller i mandligt selskab - f.eks. sin søns, og når hertuginde Kate skal repræsentere sker det typisk i selskab med sin svigermor hertuginde Camilla eller sammen med sin mand prins William.

Hertuginden af Cambrigde og dronning Elizabeth så ud til at fungere som et godt makkerpar i jobsituiationen. Foto: Ritzau Scanpix

Men tirsdag fik de fremmødte på London Universitet sig en overraskelse af de store. De super-royale briter oplevede noget, der aldrig tidligere har fundet sted: Dronning Elizabeth og hertuginde Kate dukkede op sammen.

Alle så ud til at være svært begejstrede for den nye kongelige pakke, der for første gang blev præsenteret uden for de kongelige enemærker.

Storbritanniens to førende damer så også ud til at være godt tilpas i hinanden selskab, og hertuginden slog med dette fast, at hun nu for alvor er tilbage i rækkerne efter sine tre fødsler.

Den 92-årige dronning gennemførte besøget på det højteknologiske universitet King's College University i London med ophøjet sammenbidthed - helt som hun plejer, mens hertuginden både grinede og snakkede - samtidig med at hun holdt sig bag sin mands farmor.

At den britiske dronning har valgt at gå på arbejde med sin sønnesøns hustru viser, at hun så småt er ved at lære hertuginde Kate op til de fremtidige pligter. Nogle vil sikkert lægge meget i det faktum, at det ikke er arvingens hustru, dronningen går på job med.

Den 37-årige hertuginde lignede selve foråret ved siden af dronningen, som man i denne sammenhæng kan kalde 'vinteren' trods hendes rosa antræk.

