Kongeligt drama: Meghan Markles familie raser over Harry

Skuespillerindens bror er bestemt ikke begejstret for prinsens seneste kommentar om, at kongehuset er den familie, som hans forlovede aldrig har haft

Det er drama op til brylluppet mellem den engelske prins Harry og hans forlovede Meghan Markles familie.

I et radiointerview i onsdags fortalte prinsen om parrets jul med den britiske kongefamilie, og at hans nye forlovede nu har fået 'den familie hun aldrig har haft'.

Og den kommentar er bestemt ikke faldet i god jord hos Meghan Markles rigtige familie. Det fortæller halvbroren Thomas Markle Jr. til britiske Daily Mail.

Han fortæller, at skuespillerinden har været højt elsket, og at de holdt alle højtider sammen som en stor familie.

- Vi var meget tætte. Så tætte som man kunne være. Selvfølgelig havde hun en familie. Hun var meget priviligeret. Hun havde alt, hvad hun nogensinde kunne ønske sig. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at være sammen i højtiderne og til fødselsdage, siger broren til avisen.

- Det var chokerende, for vi havde det så godt som børn. Vi har altid fejret højtider sammen, så jeg forstår ikke hans kommentar, siger Thomas Markle Jr.

Broren fortæller, at den kommende grevindes far blev meget ulykkelig over kommentaren.

- Han sørgede for, at hun havde alt, hvad hun skulle bruge. Hun havde en god familie, og vi var meget tætte, siger broren.

Thomas Markle Jr. fortæller, at han ikke har set hende siden 2011 og forventer ikke at få en invitation til brylluppet.

Søster er også vred

Meghan Markles forældre blev skilt, da hun var seks år gammel.

I forlovelsesinterviewet med prins Harry og skuespillerinden fortalte parret, at Harry kun havde mødt sin forlovedes mor. Faren havde han endnu ikke haft chancen for at møde.

Også Meghan Markles søster, Samantha Grant, er vred. På Twitter skrev hun:

'Rent faktisk har Markle en stor familie, der altid har været der for hende.'

'Vores familie var meget normal, og da vores far og Doria (Meghans mor. red) blev skilt, sørgede vi alle for, at hun havde to hjem. Hun blev aldrig holdt uden for, hun havde bare for travlt,' skriver den vrede søster, der heller ikke forventer at få en invitation.

Prins Harry og Meghan Markle skal giftes den 19. maj.