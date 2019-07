Kritik af kongehuset: Det har vi ikke givet tilladelse til

Det dér med at følge reglerne er noget, som de kongelige verden over kan have det lidt anstrengt med.

Hvem husker for eksempel ikke, da kronprins Frederik forcerede en lukket Storebæltsbro? Hele to gange.

Nu har Pingos svenske modstykke tilsyneladende ladet sig inspirere og vakt opstandelse hinsidan ved at tage sin blot syvårige datter, prinsesse Estelle, med til Metallica-koncert på Ullevi Arena i Göteborg sammen med manden, prins Daniel.

Problemet?

Arrangørerne havde sat en aldersgrænse på 13 år, og flere andre børn blev afvist i døren, skriver Aftonbladet. Det skyldes, at sundhedsmyndighederne vil beskytte børns hørelse. Lyden til koncerter for børn under 13 år må ikke overskride 97 decibel i gennemsnit og ikke være højere end 110.

Men den regel gjaldt altså ikke for de kongelige.

Selv mener det svenske kongehus naturligvis ikke, at man har begået en fejl.

- I og med, at kronprinsesseparret og prinsesse Estelle var i en loge, så var det i overensstemmelse med reglerne, lyder det fra informationschef Margareta Thorgren.

- Det var for at følge sikkerhedsreglerne, at de sad i en loge, i og med at hun har en lavere alder. Det var en vigtig del af planlægningen, så Estelle kunne deltage med tanke på restriktionerne og aldersgrænsen, tilføjer hun.

Billedgalleri 1 af 7 Kongefamilien er også til metal. Man er vel svensker. Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 5 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 6 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix

Ingen tillladelse

Men den forklaring holder ikke, lyder det fra Yusra Moshtat, der er miljøinspektør i Göteborg.

- Der findes ingen tilladelse fra vores side, slår han fast i en ny artikel på Aftonbladet.

Derfor har Göteborgs Miljöförvaltningen nu krævet en redegørelse fra Got Event, som er det kommunale firma, der driver Ullevi.

- Vi kan ikke i dag sige, om lyden har været for høj eller tilstrækkelig lav, siger han og tilføjer, at først når de har alle detaljer, vil de kunne afgøre, om det var i orden eller ej at lukke den lille prinsesse ind til Lars Ulrich og co.

Noget tyder i øvrigt på, at drengene fra Metallica er begejstrede for det svenske kongehus. I hvert fald har de doneret 300.000 svenske kroner til prinsesse Madeleines velgørenhedsorganisation, World Childhood Foundation.

Metallica spiller i øvirigt i Parken i aften, hvor arrangøren Live Nation forsikrer Ekstra Bladet - og eventuelle unge, danske fans - om, at der ingen aldersgrænse er.

