Kronprins skal på operationsbordet - igen

Kronprins Haakon står over for endnu en operation

Den norske kronprins Haakon skal snart opereres igen.

I marts i år blev den 45-årige kronprins indlagt på Rigshospitalet i Oslo for at få foretaget et mindre kirurgisk indgreb i øret.

Her blev han opereret for exostose, der er en benet udvækst i øregangen, og nu er han nødt til at få opereret det andet øre også.

Det skriver det norske medie NTB.

Se også: Prinsessen om sin svære opvækst: - Jeg følte mig så alene

- Jeg har det godt. Det var ikke dramatisk. Det er fordi, ørekanalerne har været tætte, så jeg var nødt til at gennemgå en operation, siger kronprinsen til mediet.

- Jeg skal igennem en operation til på det andet øre, siger han videre.

Hvornår operationen skal foretages er dog endnu usikkert.

Kronprinsesse med diagnose

Mens kronprinsen har fået lavet et indgreb i øret og altså snart må lægge sig under kniven igen, har hans hustru, 45-årige kronprinsesse Mette-Marit, for nylig fået en mere omfattende diagnose.

I oktober blev det nemlig offentligt kendt, at Mette-Marit lider af kronisk lungefibrose.

Det er en sygdom, som medfører unormal ardannelse i lungeblærerne, så lungerne bliver mere stive og mindre elastiske. Det kan i sidste ende medføre, at lungerne ikke er i stand til at udvide sig, og at man derved har svært ved at trække vejret.

Se også: Kronprinsesse ramt af kronisk sygdom

- Det viser sig, at det er mere kronisk, end vi havde håbet på, men det gør også, at der er lidt flere brikker, der falder på plads, så det er en meget stor lettelse, sagde kronprinsessen til NRK, da diagnosen blev kendt.

Nyheden kom som noget af et chok for den norske befolkning, der ikke vidste noget om, at kronprinsessen var syg.