Kronprinsens død er mistænkelig

Sultan Ibn Muhammad al-Qasimis fra emiratet Sharjah i De forenede Arabiske Emirater har ikke været heldig med sine sønner. Først døde den ældste, arvingen Sheik Mohammed bin Sultan bin Mohammed al-Qasimi, af en overdosis - kun 24 år gammel. Sheiken blev fundet i familiens hjem i East Grinstead i 1999.

Og forleden døde søn nummer to - den 39-årige kronprins Khalid al-Qasimi - under det, politiet kalder mistænkelige omstændigheder.

For bare tre uger siden gik kronprins al-Qasimi ned catwalken under London Fashion Week. Her fremviste han sin forårs- og sommerkollektion til næste sæson. Foto: Ritzau Scanpix

Dødsfaldet bekræftedes i en pressemeddelelse fra De forenede Arabiske Emirater forleden.

Kronprinsen, som var modedesigner, blev fundet i sin bolig i Knightbrigde-området og kunne erklæres død på stedet. Herefter er politiet gået i gang med at undersøge det mistænkelige dødsfald.

Foreløbig afventer man den præcise obduktionsrapport. Den umiddelbare obduktion hjalp ikke politiet til at identificere dødsårsagen, men de kommende toksikologiske svar kan muligvis klarlægge, hvad der forårsagede kronprinsens død.

Liget blev sendt tilbage til Sharjah.

Khalid al-Qasimis dødsfald førte til en tre-dages sørgeperiode i Sharjah.

Sheikh Sultan bin Muhammad al-Qasimi dekreterede en tre dages landesorg over kronprins Khalid al- Qasimis død. Foto: Ritzau Scanpix

Sultanen har foruden de nu to afdøde sønner også tre døtre, oplyses det fra CNN.

Kronprinsen har boet i London siden han var ni år gammel. Han er uddannet modedesigner ved Central Saint Martins Kunstskole i London, og i 2008 lancerede han sit eget tøj-mærke 'Qasimi Homme'.

For bare tre uger siden gik kronprinsen ned ad catwalken under London Fashion Week. Her fremviste han sin forårs- og sommerkollektion til næste sæson. Al-Qasimi har fået stor ros for at designe tøj med politiske budskaber om Mellemøsten.