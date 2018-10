Kronprinsesse ramt af kronisk sygdom

Den norske kronprinsesse Mette-Marit har fået konstateret den kroniske lungesygdom lungefibrose.

Sygdommen gør, at hun ikke længere kan udføre sin officielle forpligtelser fuldt ud, siger hun og kronprins Haakon i en samtale med NRK, Norges statsfjernsyn.

- Jeg har kæmpet med helbredsudfordringner i nogle år nu. Det sidste års tid har generne været mere udtalte. Det gør, at vi har været igennem en ganske lang proces for at finde ud af mere om, hvad det er, og vi begynder nu at få nogle svar.

Nødt til at fortælle det

- Det er aldrig behageligt at tale om sit helbred i offentligheden, men det er klart, at når vi nu kommer ind i en periode med videre udredninger og mulig behandling, så kommer jeg til at være en del væk. Det gør, at vi bliver nødt til at fortælle om det, så der ikke bliver mange spekulationer rundt omkring, siger kronprinsessen.

Frede hyldet på Amalienborg i kongevejr

Mette-Marit vilo ikke fremover kunne deltage i alle sine royale forpligtelser. AP Photo

Mette-Marit bliver spurgt, hvorfor hun først har fået diagnosen nu, selvom hun har levet i flere år med sygdommen.

- Jeg har haft perioder, hvor jeg har haft det dårligt, så jeg ved lidt om, hvad det handler om. Det er ikke nyt for mig, selvom vi har fået det mere beskrevet nu. Jeg er først og fremmet indstillet på at arbejde så meget som muligt og er vældig glad for det. Men så er det også klart, at der vil være perioder, hvor jeg ikke er i så god form, som jeg ville ønske, at jeg var.

Fakta om lungefibrose Lungefibrose symptomer - Åndenød ved anstrengelse (mange beskriver det som en følelse af, at man har svært ved at få vejret eller at få trukket luft nok ned i lungerne) - Tør hoste ved anstrengelse - Influenza-lignende symptomer med for eksempel træthed og vægttab samt ømme muskler og led - Man bliver mere syg af almindelige infektioner Andre lungefibrose symptomer er - Hyppige betændelse i luftvejene - Træthed - Vægttab - Ømme muskler - Influenza - Forstørrede fingerspidser og negle også kaldet 'trommestikfingre' og 'urglasnegle' Kilde: Lungeforenigen i Danmark Vis mere Luk

Se også: Så lækker er hun: Norsk kongelig scorer Playboy-model

- Nu er det opdaget tidligt, og det har været vældigt stabilt frem til nu. Det er tegn, som er positive for prognosen fremadrettet. Jeg tror, at der med en del tilpasninger, sandsynligvis vil være mange gode dage foran os.

Kronprinse- og kongeparret. Foto:All Over Press

- Jeg tror, at livet handler om at lære at leve med usikkerhed. Sådan er det også for mig, men jeg er meget optimistisk med hensyn til det, der skal ske fremover og vældig glad for at have så mange rare mennesker omkring mig - og ikke mindst, at sygdommen er blevet opdaget på så tidligt et tidsdspunkt.

Se også: Norsk 'prins' dropper studierne: Scorer job hos kendt designer