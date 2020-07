Lagt for had: - Hold nu kæft

Prins Harry og hans kone, Meghan Markle, har formelt trukket sig fra det britiske kongehus og dermed også deres royale opgaver.

Derfor kan de nu frit sige, hvad de mener, og udtale sig i politiske sager.

Den mulighed har de grebet ved flere lejligheder den sidste tid. Senest i en video, hvor de taler med unge mennesker fra tidligere britiske kolonier som Bahamas og Australien.

- Der findes ikke nogen måde, hvorpå vi kan bevæge os fremad, hvis ikke vi anerkender fortiden, siger prins Harry blandt andet i videoen og henviser i den anledning til Storbritanniens fortid som kolonimagt, hvor parret også påpeger, at landet burde sige undskyld for deres handlinger under kolonitiden.

Netop den video vækker lige nu enorm opsigt - både i flere medier og på sociale medier. Især på Twitter koger debatten, og her er der mange, der forholder sig kritisk til videoen og dens budskab.

Meghan Markle i rørende opråb

'Den video er ukomfortabelt tv. Jeg er begyndt at tro, at han (Harry, red.) bliver holdt som gidsel,' skriver en bruger.

'Jeg har følelsen af, at Harry er ved at grave sig ned i et hul, og Meghan står ovenpå og holder for hullet,' skriver en anden.

'Harry og Meghan. De er på vej til at blive de mindst elskede royale nogensinde,' lyder det fra en tredje.

Her ses Harry og Meghan i videoen, hvor de talte med en række mennesker fra forskellige lande. Foto: The Queen's Commonwealth Trust

'Hold nu kæft'

Også den kendte tv-vært Piers Morgan er en af dem, der er ude med riven efter Harry og Meghan.



I en kommentar i Daily Mail langer han kraftigt ud efter parret og deres seneste video og beder dem blandt andet om at 'holde kæft' og lade være med at blande sig i politiske sager.

- Jeg har set gidselvideoer, der er mindre urovækkende. Det var min tanke, da jeg i dag så Harry sidde og stirre tomt ind i kameraet, mens han nok en gang belærte verden om vores behov for at anerkende vores privilegier, lyder det fra Morgan, der fortsætter:

- Der er noget meget lidt smagfuldt over en dybt priviligeret hertuginde, som rabler løs over ligestilling fra et Hollywood-palads til 20 millioner dollars, som hun har lånt, siger han videre.

Den kendte tv-vært har flere gange skabt overskrifter ved at udtrykke sin (ofte meget kritiske) mening om parret. Han har blandt andet kaldt Meghan Markle for en 'skamløs skabning' og har flere gange anklaget hende for at splitte Harry fra det britiske kongehus.

Du kan se videoen med Harry og Meghan øverst i artiklen.