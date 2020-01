Märtha Louise bryder tavsheden: - Ingen kan erstatte dig, Ari

Det norske kongehus blev i juledagene ramt af en stor sorg, da prinsesse Märtha Louises eksmand, Ari Behn, tog livet af sig selv i en alder af 47 år.

Forfatteren og kunstneren blev torsdag bisat og hyldet ved en stor ceremoni i Oslo Domkirke, hvor hele den norske kongefamilie var mødt op.

Prinsesse Märtha Louise har ikke udtalt sig efter Ari Behns død, og hun sagde heller ikke noget under ceremonien torsdag. Det gjorde i stedet 16-årige Maud, som hun har med den afdøde kunstner.

16-årige Maud Angelica Behn holdt en tale for sin far, som hun efterfølgende er blevet hyldet for verden over. Foto: Haakon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Nu bryder hun dog tavsheden. Det sker i et opslag på Instagram, hvor hun hylder eksmanden.

- Vi er så uendeligt triste og kede af tabet af dig, for du var pigernes varme, morsomme, kloge og gode far, som de savner så dybt. Vi savner de morsomme kommentarer, dine fine synspunkter, din poetiske tone, de mange komplimenter og den store kærlighed, du havde for dem. I dag (fredag, red.) havde du været så inderligt stolt af dem, skriver prinsesse Märtha Louise og fortsætter:

- Men nu er der et tomrum, hvor du var, for ingen kan nogensinde erstatte dig for vores smukke piger. Det er så smertefuldt at tænke på, at du ville forlade denne jord. Vi er alle i dyb sorg og smerte.

Hun skriver, at de holdt fast i troen på, at Ari Behn kunne overvinde den depression og de psykiske problemer, han længe kæmpede med. Men sådan skulle det ikke gå.

- Du er - og vil fortsat være - savnet dybt, Ari. Jeg er ked af, at du aldrig rigtig forstod, hvor elsket du var, skriver prinsesse Märtha Louise.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn var gift fra 2002 til 2016.

