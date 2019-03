Meghan bruger sindssyge summer på ventetøj

Det er muligt, at Meghan Markle havde en glimrende økonomi og en dyr tøjsmag, mens hun var skuespiller. Men som kongelig har tøjbudgettet fået et seriøst hak opefter. Og hendes omstændighedstøj er ikke bare dyrt - det er kostbart.

Som New York Post skriver: 'Det er en bekostelig graviditet'.

Se også: Meghan slår fast: Håber babyen bliver feminist

Siden hertuginden annoncerede, at hun venter sit første barn sammen med husbond prins Harry, har hun trukket stribevis af overskrifter på grund af sine ekstremt dyre ventekjoler. Og det ligger helt fast, at hvis der er andre vordende mødre, som ønsker at efterligne Hertuginden af Sussex, så skal de have lige så dybe lommer som de engelske kongelige.

Denne Oscar de la Renta-kjole koster spidsen af en jetjager. Foto: Tim Rooke/REX/Shutterstock

Meghan kan prise sig lykkelig for, at hun - med den tøjsmag hun har tillagt sig - har giftet sig ind i et af de rigeste monarkier i verden.

Meghan Markle på besøg: Velkommen fede dame!

Ifølge flere moderedaktører beløber Markles graviditetstøj sig til en udgift i omegnen af 478.920 engelske pund - eller godt 4,1 millioner danske kroner. Det er mere end syv gange mere end det, hendes mands svigerinde, Kate Middleton, brugte på sin seneste omstændighedsgarderobe.

Dog er det ikke alt i hertuginden af Sussex's graviditetsgarderobe, der vælter budgetterne. For mens hun til Geographic Society Award i oktober bar en Oscar de la Renta-kjole til ca. 86.000 kr., så blev hun i januar set i en strikket ventekjole fra H&M til 230 kr.

Meghan Markle gjorde denne H&M-kjole berømt. Foto: REX/Shutterstock

Den H&M-kjole var i øvrigt udsolgt på under 24 timer - efter at Meghan var spottet i den. I modekredse taler man om Markle-effekten - især da strikkjolen umidddelbart efter dukkede op på e-Bay til op til seks gange prisen.

Og Meghans Veja V-10 sportssko steg med ca. 300 procent, efter at hertuginden var set i dem.

Interessen for den australske designer Karen Gee voksede med 5.800 procent efter, at Meghan bar hendes 'Blessed'-kjole, kort efter at graviditeten var blevet kendt. Og Outland Denim pyntede på deres salg med 2.300 procent takket være den kongelige støtte.

Se også: Meghan Markles bror anholdt for spritkørsel