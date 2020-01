Meghan er smuttet: Tilbage i Canada

Meghan har fået nok!

Efter bare tre dage i England har den 38-årige hertuginde forladt landet og den kongelige familie, som hun i 2018 ellers giftede sig til at være ret solidt forbundet til.

Efter seks ugers juleferie i Canada ankom Meghan og Harry mandag til England, onsdag smed de deres opsigelse som royale glansbilleder på bordet, og torsdag satte hertuginden sig ombord på et fly for at komme væk igen.

Kursen var sat mod Canada, og det hele virker temmeligt velorkestreret fra Meghan og Harry, der havde efterladt deres otte måneder gamle søn, Archie, hos en barnepige på den anden side at Atlanten. Det skriver flere engelske medier.

Tilbage i England har Meghan ladt 35-årige Harry i stikken. Han må nu alene tage sig af sure briter og en angiveligt rasende dronning, der intet anede om, at det unge par har tænkt sig at starte et helt nyt liv.

Ifølge Mirror er det kun et spørgsmål om tid, før Harry følger sin kone og rejser tilbage til Vancouver.

Prins Harry har dog stadig pligter i sin kalender. Blandt andet skal han torsdag i næste uge være vært, når der skal trækkes lod til Rugby League World Cup. Det arrangement kommer til at foregå i gemakkerne på Buckingham Palace.

Mens Meghan og Harry ser ud til at have planlagt deres tilbagetræden nøje, så er beslutningen altså kommet bag på resten af den engelske kongefamilie og deres staber.

I de royale kulisser bliver der derfor nu arbejdet på højtryk med at finde et bud på, hvordan fremtiden skal se ud for familien.

I en erklæring fra Buckingham Palace lød det i går: 'Dronningen, prinsen af ​​Wales og hertugen af ​​Cambridge har bedt deres stab om at arbejde sammen med regeringen og Sussex-husstanden om at finde brugbare løsninger'.

Prins Harry og hans Meghan valgte at orientere både deres nærmeste og resten af verden om deres drastiske beslutning via Instagram. Onsdag aften lagde de dette opslag ud:

