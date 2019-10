Meghan i akavet kram: Hvad laver hun?

Det var en velklædt hertuginde Meghan, der iført en lilla kjole trådte op på scenen i Londons ikoniske Royal Albert Hall forleden.

Her skulle hun først og fremmest hilse på Young One World-medstifter Kate Robertson, men her gik elegancen lidt af.

Hertuginde Meghan gik mod Kate Robertson med armene ud til siden for at signalere et kram, men sidstnævnte havde tydeligvis sat sig for at give hånd og neje for hertuginden.

Rigtig akavet bliver det, da Meghan midt i seancen insisterer på, at Kate Robertson ikke skal neje for hende.

Spørgsmålet er, hvad Kate Robertson egentlig laver i det øjeblik?

Se det akavede øjeblik over artiklen, og vurdér selv.