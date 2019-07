Meghan i kryptisk udmelding: - De gør det ikke let

Den nybagte mor hertuginde Meghan har det ikke for let.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro hendes udmelding til den amerikanske hitsanger Pharrell Williams, som den 37-årige tidligere skuespiller mødte til premieren på 'Løvernes konge' i London.

- Jeg er så glad for jeres ægteskab, sagde Williams, der har produceret filmens soundtrack, da han mødte Meghan og hendes mand, prins Harry.

- Kærlighed er fantastisk. Det er så dejligt. Tag det aldrig for givet, lød opfordringen fra den 46-årige sanger ifølge ITV til det kongelige par, der blev gift i maj sidste år.

Efter fødslen: Meghan overrasker

Under et år senere blev de forældre til deres første barn, sønnen Archie.

- Jeg ville bare fortælle jer, at det (jeres ægteskab, red.) betyder så meget for så mange af os. Seriøst, det betyder meget. Vi hepper på jer, tilføjede han.

Meghan takkede Pharrell Williams og tilføjede:

- De gør det ikke nemt.

Ifølge People henviste hendes svar muligvis til den kritik, der har været rettet mod især hende, men også Harry, over at de har valgt at holde deres to måneder gamle søn ude af mediernes søgelys.

Se også: Hemmelig kongelig barnedåb: Her er billederne

Lille Archie blev døbt 6. juli, men modsat andre barnedåb i den kongelige familie blev hans holdt helt privat, og hans forældre valgte helt bevidst ikke at offentliggøre, hvem der er den lille drengs faddere.

Det har fået både privatpersoner og medier i Storbritannien til at rase - ikke mindst fordi det kort forinden kom frem, at parret har brugt knap 25 millioner kroner af skatteydernes penge på at istandsætte deres hjem, Frogmore Cottage.

Samtidig er parret kommet i modvind for at sætte fokus på klimaet samtidig med, at de selv flyver privatfly.

Lægges for had: - Hyklere!