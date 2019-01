Meghan Markles bror anholdt for spritkørsel

Det ville være en overdrivelse at sige, at hertuginde Meghans familie er Guds bedste børn - i hvert fald ikke dem alle sammen.

Som det er sket før, er Meghan Markles halvbror Thomas Markle Jr. natten til fredag lokal tid kommet i klammeri med ordensmagten - denne gang fordi han er blevet taget for spritkørsel i Oregon i USA.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske People.

Da 52-årige Thomas Markle Jr. blev stoppet, viste en blodprøve, at han havde en promille på 1,1, og da man maksimalt må køre med en på promille på 0,8 i Oregon, blev han altså anholdt og kørt til et misbrugscenter.

Meghans nevø taget med kniv i London

Ligeledes blev Markles bil beslaglagt. Det bekræfter myndighederne over for People.

Fredagens anholdelse er ikke første gang, Thomas Markle Jr. står på den forkerte side af loven. I 2017 blev han anholdt for vold i hjemmet, da han havde holdt sin kæreste, Darlene Blount, op med et skydevåben.

Senere frafaldt hun anklagerne, og så sent som i tirsdags blev de to forlovet.

Darlene Blount selv er heller ikke fremmed for ordensmagten. Ved en nytårsfest for et år siden kom hun og Thomas Markle Jr. så voldsomt op og skændes, at hun endte med at blive anholdt og sidde fængslet i to dage.

Se også: Nyt kongeligt drama: Meghan Markles svigerinde smidt i fængsel

Trods Meghan Markles relativt offentlige fejde med sin fars del af familien har hun stadig fået en invitation til halvbroderen og Darlene Blounts bryllup. Det siger han til Daily Mail TV.

- Håbet er, at Meghan og Harry kommer, og min far, Meghan og Harry kan bruge noget tid sammen. Det ville være godt, siger han til Daily Mail TV.

- Jeg tror absolut at vores bryllup vil bringe familien tættere sammen.

Kæmpe drama før brylluppet: Hvem skal nu give Meghan Markle væk?

Se også: Meghans far gør det igen: - Det ville være nemmere, hvis jeg var død

Se også: Kongeligt drama: Meghan Markles familie raser over Harry