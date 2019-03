Meghan slår fast: Håber babyen bliver feminist

Fredag er kvindernes kampdag, og den begivenhed er ikke undgået den gravide hertuginde Meghans opmærksomhed.

Meghan, der er gravid med sit og den britiske prins Harry første barn, deltog nemlig i en paneldebat i dagens anledning, og her gjorde den 37-årige tidligere skuespiller det klart, at hun håber, at hendes ufødte barn bliver feminist.

Det skriver Time.

Meghan viste sin babybule frem i Australien i oktober. Foto: AP

Undervejs i paneldebatten forklarede hun, at hun havde brugt sin graviditet på at se programmet om netop feminisme.

- Jeg har set denne her dokumentar på Netflix om feminisme, og en af de ting, de sagde under graviditeten, var: 'I feel the embryonic kicking of feminism', lød det fra Meghan.

Citatet kan bedste oversættes som: 'Jeg føler feminismens første spæde spark.'

Britiske medier gætter på, at hun henviser til Johanna Demetrakas' film 'Feminists – What Were They Thinking?', hvor komikeren Lily Tomlin bruger præcis den vending.

- Jeg elsker det. Så om det er en dreng eller en pige, eller hvad det end er, så håber vi, at det samme er tilfældet for vores lille, tilføjede hun.

Meghan skulle efter alt at dømme have termin i slutningen af april eller begyndelsen af maj.

Det er langtfra første gang, at den tidligere 'Suits'-stjerne har gjort sig bemærket som kvindeforkæmper. I forbindelse med sit og prins Harrys bryllup i maj sidste år gjorde hun meget ud af at påpege, at hendes brudekjole var designet af Clare Waight Keller, der er den første kvindelige designer for Givenchy.

Meghan Markle i sin 'feministiske' kjole. Foto: AP

