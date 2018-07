Meghans far gør det igen: - Det ville være nemmere, hvis jeg var død

En ting er helt sikkert. Thomas Markle tager ikke prisen som årets far lige med det første.

Den 74-årige tidligere filmfotograf har ikke skabt andet end besvær for sin kendte datter, Meghan, der efter giftermålet med britiske prins Harry går under hertuginde af Sussex.

Far og datter havde ellers et fint forhold, indtil det kom frem, at Thomas Markle havde betalt en paparazzifotograf for at tage billeder af sin selv forud for Meghan og Harrys bryllup i maj.

Hans datter tilgav alt, men alligevel endte Thomas Markle med at melde afbud til det stjernespækkede bryllup, hvor han ellers skulle have givet sin datter væk. Han skulle opereres, efter han havde haft en hjerteanfald, lød forklaringen. I stedet endte hendes svigerfar, prins Charles, med at føre hende ned ad kirkegulvet.

Meghan sagde ja til sin prins 19. maj. Foto: AP

Lige siden har Thomas Markle været en fast bestanddel af den britiske presse, hvor han med jævne mellemrum klager over han og datterens ikkeeksisterende forhold.

For to uger siden fortalte han The Sun, at han mente at kunne vurdere ud fra billeder af Meghan, at hun var 'rædselsslagen' over at være del af kongefamilien, og at hendes smil var 'forpint'.

Og nu gør han det så igen.

Til Mail on Sunday begræder han nu, at Meghan ignorerer ham og har skiftet nummer.

- Jeg er virkelig såret over, at hun har droppet mig fuldstændig. Jeg plejede at have et telefonnummer til hendes personlige assistenter på slottet, men efter jeg sagde nogle få kritiske ord om den kongelige familie, der har forandret Meghan, har de afskåret mig fuldstændig fra hende, fortæller han.

- Numrene er blevet koblet fra, de virker ikke længere. Jeg har ingen mulighed for at kontakte min datter, tilføjer han.

Thomas Markle bor i Mexico og lever af en beskeden pension. foto: All Over Press

Thomas Markle, der slås med hjerteproblemer, konstaterer endvidere, at det måske ville være bedre for hans kendte datter, hvis han ikke var her mere.

- Mændene i min familie bliver sjældent over 89, så jeg ville være overrasket, hvis jeg lever ti år til. Jeg kunne dø i morgen. Måske ville det være nemmere for Meghan, hvis jeg døde, siger han.

- Alle ville have masser af sympati for hende. Men jeg håber, vi finder ud af det. Jeg ville hade at dø uden at tale med Meghan igen.

Måske han skulle begynde med at tale mindre OM hende i første omgang?

Det nygifte par på deres bryllupsdag. Foto: AP

Meghan har ikke kommenteret sin fars opførsel.

Thomas Markle var gift med Meghans mor, Doria Ragland, fra 1979 til 1987. Meghan er deres eneste barn. Thomas Markle har to ældre børn fra et tidligere forhold.

