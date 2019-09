Meghans far raser: 'Hvorfor må jeg ikke se mit barnebarn?'

Der har længe været stille hos Meghan Markles far, Thomas Markle.

Men i et stort interview med Daily Mail fortæller han nu, hvor utilfreds han er over prins Harry og hertuginde Meghans behandling af ham og over, at han ikke har set eller hørt noget omkring sit barnebarn Archie, der kom til verden i maj.

- Jeg ville gerne have, at de sendte mig et billede af Archie, så jeg kan få det i en ramme og hænge det ved siden af det, jeg har af Meghan. Er det ikke, hvad enhver bedstefar ville gøre? Jeg ville elske at se, om han havde det berømte 'Markle-næse', fortæller han i interviewet, der foregår i hans stue i Rosarito i USA.

Svarer ikke tilbage

Han har i længere tid prøvet at få kontakt med Meghan, men hun har ikke vendt tilbage på hans henvendelser.

- Jeg sendte hende et kort til hendes 38 års fødselsdag, men jeg fik aldrig svar på, om hun havde modtaget det, lyder det.

Han forklarer i interviewet, at han altid har elsket sin datter, og de har været meget tætte under hendes opvækst.

- Nogen gange får jeg den opfattelse, at folk tror, jeg ikke elsker min datter, men jeg elsker hende rigtig højt. Jeg ville elske at kunne sætte et billede af Archie i en ramme ved siden af mit billede af min datter.

Ifølge Thomas Markle har der aldrig været problemer mellem ham og datteren. Det er noget, der er kommet for nyligt.

- Jeg har ikke sagt noget om det, fordi Meghan har været gravid med Archie, men nu taler jeg, fordi både dem og deres PR-medarbejdere bliver ved med at holde mig ude af deres liv. Selvfølgelig er jeg skuffet over ikke at have set Archie. Jeg havde håbet, at det at blive mor, ville få Meghan til at slappe mere af og kontakte mig, forklarer han.

Ingen tilgivelse endnu

Thomas Markle fortæller, at han har undskyldt mange gange for de billeder, han fik taget af en fotograf - og senere solgte kun et par dage før brylluppet.

Han fik angiveligt kun taget billederne for at gøre sit image bedre.

- Det var en stor fejl, og jeg ville gerne have undskyldt offentligt til den royale familie, men Meghan og Harry bad mig lade være.

Han tror dog stadig på, at forholdet kan blive bedre mellem de to.

- Jeg tror på, at alle konflikter kan løses, og jeg tror på, at det stadig kan se for os. Jeg har altid håbet på, at jeg kunne være ligeså tæt med Meghans barn, som jeg var på hende som barn.

I aritklen fra Daily Mail står der, at Thomas Markle ikke har ønsket betaling for at medvirke - og heller ikke har fået det.