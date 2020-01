Mister titler og apanage

Den britiske prins Harry mister sammen med hertuginde Meghan sine royale titler og apanage.

Det skriver den britiske dronning Elizabeth i en pressemeddelelse.

Her i lyder det, at prinsen mister sine titler herunder militære grader, ligesom de ikke længere vil få apanage. Dronningen udtaler blandt andet i meddelelsen:

'Efter mange måneders samtale og diskussioner, er jeg glad for at meddele, at vi har fundet en konstruktiv og støttende fremtid for mit barnebarn og hans familie. Harry, Meghan og Archie vil altid være elskede medlemmer af min familie.'

I Danmark har grevinde Alexandra valgt at frasige sig sin apanage. Om det har hun skrevet i sin bog 'Mit lykkelige land':

'I forbindelse med min skilsmisse fra prins Joachim blev der truffet en politisk beslutning om at yde mig en livslang årlig apanage. Det har jeg valgt at frasige mig, når min yngste søn bliver 18 år i 2020. Det betyder, at mine forpligtelser og muligheder ændrer sig, og det er både befriende og spændende.'

Parret oplyser desuden, at de vil betale 2,4 millioner pund tilbage til staten. Det svarer til 21 millioner kroner.

