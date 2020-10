Noget at lære: Margrethe kan - Lizzy kan ikke

Med sit barnebarn prins William ved sin side ankom den britiske dronning Elizabeth, 94, torsdag til sin første arbejdsdag ude i samfundet efter et halvt år i coronaisolation – et besøg i forbindelse med indvielsen af et nyt laboratorium ved Salisbury sydvest for London, hvor forskerne kæmper kampen mod covid-19

Majestætens påklædning fejlede som sådan ikke noget, men én ting manglede: mundbindet.

Dukse-Daisy

Stik modsat håndterede hendes danske kollega, 80-årige dronning Margrethe, coronatidens anbefalinger, da hun 28. september var på besøg på Karen Blixen-museet nord for København for at overvære årets uddeling af Rungstedlund-prisen, som gik til Puk Damsgaard. Margrethes mundbind sad præcis, som det skulle efter myndighedernes anbefalinger.

Magrethe fulgte de danske coronaråd, da hun i september var t i prisoverrækkelse. Foto: Emil Elms/Ritzau Scanpix

Testet negative

Men i England forleden bar ingen af de 48 mennesker, Elizabeth efter planen skulle møde, mundbind, hvilket vakte en vis opmærksomhed blandt briterne, der netop har strammet en række coronaregler.

En talsmand for hoffet oplyser dog ifølge flere britiske medier, at alle tilstedeværende forud for det kongelige besøg var blevet testet negative for coronavirus.