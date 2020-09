Norges konge indlagt

Den norske konge, kong Harald, er tidligt fredag blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo.

Det oplyser det norske kongehus i en meddelelse på deres hjemmeside.

'Hans Majestæt Kong Harald blev tidligt i dag indlagt på Rigshospitalet', lyder det på det norske kongehus' hjemmeside.

Senere fredag formiddag skulle 83-årige kong Harald sammen med dronning Sonja, der ligeledes er 83 år, have været på museet Maihaugen i Lillehammer for at markere, at en udstilling af dronningens barndomshjem er blevet færdiggjort, men på grund af indlæggelsen vil kronprins Haakon og dronning Sonja ikke være til stede.

Samtidig betyder indlæggelsen, at kronprins Haakon tager over, når der fredag skal holdes statsråd. Her skulle kong Harald have haft den norske statsminister, Erna Solberg, i audiens klokken 10.15.

Her ses blandt andre kong Harald og dronning Sonja i forbindelse med deres 80 års fødselsdag. Foto: Lise Åserud/Ritzau Scanpix

Kongehuset oplyser på nuværende tidspunkt ikke noget om, hvad kong Harald fejler, og hvorfor han er indlagt. Ej heller fortælles der yderligere om hans tilstand på nuværende tidspunkt, andet end at han nu er sygemeldt.

Harald 5. har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav 5. og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo.

Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.

Det vides endnu ikke, hvad kong Harald fejler. Foto: Albert Nieboer/AP

Ekstra Bladet følger sagen ...