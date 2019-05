Norsk prinsesse aflyser pressemøde i København

Hvis man havde håbet at høre et stille pip fra den norske prinsesse 47-årige Märtha Louise og hendes shaman-kæreste, 44-årige Durek Verrett, når de i morgen holder spirituelt foredrag og workshop i København. Så er der dårligt nyt.

Et planlagt pressemøde, hvor medier ville kunne spørge ind til parret, der for nylig stod frem som kærester, er nemlig blevet aflyst.

Det skriver norske NRK, der citerer en udtalelse fra prinsessen for, at hverken hun eller kæresten vil udtale sig til journalister, ligesom der vil være forbud mod at fotografere ved eventen.

Ved arrangementet, der koster små 1.000 kroner at deltage i, vil der være fokus på shamanistiske øvelser og meditation, ligesom de vil tale om livet, om at øge bevidstheden og hvordan man finder sit sande jeg.

Se også: Prinsesse afslører kæreste: Drop kritikken

Taler med engle

Det kontroversielle par har modtaget kritiske røster i hjemlandet, hvor flere kræver, at hun dropper sin titel af prinsesse, fordi hun, ifølge kritikerne, udnytter sin titel kommercielt i forbindelse med foredragene.

Märtha Louise, der blandt andet har gjort sig bemærket ved at fortælle, at hun kan tale med engle, blev skilt fra Ari Behn efter 14 års ægteskab, hvor parret nåede at få tre børn - Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica.

Durek Verrett har skabt overskrifter, da han hævdede blandt andet at kunne helbrede kræft. En udtalelse han senere modererede. Han hævder også at kunne rotere kroppens atomer og på den måde ændre en persons alder.

Det lykkelige par viser begge kærligheden frem på de sociale medier.

Stop jer selv

For mindre end en uge siden viste hun den selvudnævnte shaman Durek Verrett frem som sin nye kæreste. Det skete på Instagram, hvor hun på forhånd bad kritikerne om at klappe i.

'Til alle jer, der har behov for at kritisere. Stop jer selv. Det er ikke jeres opgave at vælge for mig eller dømme mig. Jeg vælger ikke min mand for at tilfredsstille jer eller de normer eller kasser, I har valgt at putte mig i,' skriver hun på Instagram og tilføjer, at hun er forelsket til op over begge ører.

'Jeg føler mig glad og velsignet over, at han er min kæreste,' skriver hun.

Se også: Prinsesse raser over kendt journalist

Prinsesse Märtha Louise er kong Harald og dronning Sonjas førstefødte, men kun nummer fire i arverækken til tronen.

Det er hendes lillebror, kronprins Haakon, der skal arve tronen efter deres far, da tronfølgeloven i Norge først blev ændret efter, at hun blev født.