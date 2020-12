Nu betaler han

Den tidligere spanske konge Juan Carlos, der forlod sit hjemland efter en stribe skandaler i august, har afviklet en skatteregning på over 678.000 euro inklusive renter og bøder - svarende til samlet mere end fire millioner kroner.

Det bekræfter hans advokater ifølge Reuters.

Medie: Kong Juan Carlos er samlet op og fløjet til Abu Dhabi

Det fremgår ikke tydeligt, hvad pengene dækker over, men ifølge avisen El Pais har den tidligere konge forsøgt at afvikle påståede ulovlige kreditkort-transaktioner med ønsket om at kunne returnere til Spanien.

- Hans majestæt kong Juan Carlos vil fortsat, som altid, være disponibel for skattevæsenet i det omfang, det findes nødvendigt, lyder det i en udtalelse fra advokaterne.

Juan Carlos abdicerede i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere i år kom det frem, at en anklager ved den spanske højesteret har indledt en undersøgelse af hans rolle i en sag om korruption i forbindelse med en aftale om et transportsystem i Saudi-Arabien.

Ekskonge i bestikkelsessag

Aftalen om højhastighedstog til Saudi-Arabien omfattede ulovlige pengetransaktioner fra et spansk konsortium. I juni blev den tidligere konge beskyldt for at modtage bestikkelse på 100 millioner dollar i 2018. Beløbet skulle være givet af den saudiske konge. Hans advokater har flere gange afvist at kommentere korruptionsanklagerne.

Juan Carlos kom til magten efter den tidligere magthaver Francisco Francos død i 1975. Han abdicerede i 2014 og efterlod tøjlerne til sin søn, kong Felipe. Det er endnu usikkert, om han overhovedet kan retsforfølges, hvis det måtte nå dertil.

Den tidligere konge bor for tiden i De Forenede Arabiske Emirater.