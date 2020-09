Nu er der nyt: Derfor er den norske konge indlagt

Tidligt fredag morgen blev den norske konge, kong Harald, indlagt på Rigshospitalet i Oslo.

Det oplyste det norske kongehus fredag formiddag. Her fremgik det dog ikke, hvad kong Harald fejlede.

'Hans Majestæt Kong Harald blev tidligt i dag indlagt på Rigshospitalet,' lød det på det norske kongehus' hjemmeside.

På det norske kongehus' hjemmeside fremgår det dog nu, at kong Harald blev indlagt på grund af problemer med vejrtrækning, men at coronavirus allerede er udelukket.

Kong Harald er dog fortsat indlagt og udredes for vejtrækningsproblemerne.

Se også: Norges konge indlagt

Besøg af konen

Ifølge norske VG har kong Haralds kone, dronning Sonja, fredag formiddag besøgt sin mand på Rigshospitalet, som hun forlod omkring 10.45 i bil.

Senere fredag eftermiddag skulle 83-årige kong Harald sammen med dronning Sonja, der ligeledes er 83 år, have været på museet Maihaugen i Lillehammer for at markere, at en udstilling af dronningens barndomshjem er blevet færdiggjort, men på grund af indlæggelsen vil kong Harald ikke deltage.

VG beretter dog, at dronning Sonja vil deltage i arrangementet som planlagt.

Samtidig betyder indlæggelsen, at kronprins Haakon tager over, når der fredag skal holdes statsråd. Her skulle kong Harald have haft den norske statsminister, Erna Solberg, i audiens klokken 10.15.

Harald 5. har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav 5. og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo.

Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.

Kong Harald har siden 1968 været gift med dronning Sonja af Norge. Sammen har de to børn: kronprins Haakon Magnus af Norge og Märtha Louise af Norge.

Ekstra Bladet følger sagen ...