Nu kommer de med trussel

Prins Harry og Meghan Markle har startet et nyt liv i Canada uden for rampelyset, efter de noget overraskende meldte ud, at de trak sig som seniormedlemmer i det britiske kongehus.

Men ifølge parret kan de ikke være i fred for paparazzi-fotografer i deres nye hjem på Vancouver Island.

Derfor truer de nu med at sagsøge fotograferne, hvis de ikke lader dem være i fred.

Det skriver Sky News.

Udmeldingen kommer, efter flere medier har publiceret billeder af Meghan Markle, der går en tur i en offentlig park, mens hun har sønnen Archie i bæresele.

Parrets advokater hævder, at billederne er taget uden Markles accept, og at fotograferne gemte sig i buske for at tage billederne.

Samtidig hævder de, at fotografer samtidig har forsøgt at tage billeder ind i parrets hjem via store kameralinser, mens de har slået lejr foran deres nye hjem.

Harry og Meghan under deres bryllup. Foto: Damir Sagolj/Ritzau Scanpix

Hård beslutning

Mandag fortalte prins Harry i en tale til et velgørenhedsarrangement for Sentebale, at det ikke har været en nem beslutning at trække sig fra kongehuset.

- Jeg vil have, I hører sandheden fra mig, og så meget, som jeg kan dele - ikke som prins, ikke som hertug, men som Harry, den samme person, som I har set vokse op de sidste 35 år - men med et meget klarere perspektiv, sagde han i talen og fortsatte:

- Storbritannien er mit hjem, et sted som jeg elsker. Og det vil det altid være. Vi har begge gjort alt, hvad vi kan, for at vise flaget og udføre vores roller for landet med stolthed. Da Meghan og jeg blev gift, var vi spændte, vi var håbefulde, og vi var her for at tjene landet, sagde han videre og understregede, at han var meget ked af, at han og Meghan Markle nu følte sig nødsaget til at trække sig tilbage.

Prins Harry rejser til Meghan i Canada efter hektiske dage

- Beslutningen, som jeg har taget for mig og min kone om at træde tilbage, er ikke en nem beslutning. Der var så mange måneders snak efter så mange års udfordringer. Og jeg ved, jeg ikke altid har ramt plet, men når det kommer til dette, så var der ikke andre muligheder, slog han fast.

- Hvad jeg gerne vil gøre klart er, at vi ikke smækker med døren, og vi smækker ikke døren i jeres ansigter. Vores håb var at fortsætte med at tjene dronningen, Commonwealth-riget og min militære ansættelse, men uden apanage. Desværre var det ikke muligt, fortæller hertugen.

Som konsekvens af deres tilbagetrækning mister Harry og Meghan blandt andet deres apanage og royale titler.