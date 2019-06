Nu taler hun ud om skandale-bruddet

Grevinde Alexandra taler nu om bruddet fra Tony Lindkold, der viste sig at have en kriminel fortid

Tilbage i maj kom ugebladet Her&Nu med en chok-afsløring om, at grevinde Alexandras kæreste, den tidligere PET-agtent Tony Lindkold, har en kriminel fortid.

En uge efter nyheden oplyste grevindens privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Se og Hør, at de to var gået fra hinanden igen.

- Hun har ingen kæreste mere, bekræftede privatsekretæren over for Ekstra Bladet efterfølgende.

Helle von Wildenrath ønskede ikke at sige noget om årsagen til bruddet, men det sætter grevinde Alexandra nu selv ord på i et interview med ugebladet Se og Hør.

- Det er ingen dans på roser lige nu. Men det går fremad, og man lever livet forlæns og forstår det baglæns, siger hun til ugebladet.

Efter 10 års ægteskab blev grevinde Alexandra og prins Joachim skilit i 2005. Foto: Jens Dresling

Skulle gøres

Da grevinde Alexandra blev bekendt med, at Tony Lindkold i 2014 blev dømt for at have solgt 422 falske designmøbler igennem en hjemmeside, som han styrede, var hun ikke i tvivl om, hvad hun skulle gøre.

- Det var det, jeg skulle gøre, da jeg fandt ud af situationen, siger Alexandra om sin hurtige beslutning.

Ud over de 422 falske designmøbler, som den tidligere PET-agent er dømt for at have solgt, skulle han også sammen med et tidligere medlem af Hells Angels og Bandidos have forsøgt at sælge 686 andre møbler.

Både Tony Lindkold og den tidligere rocker erkendte forholdene i retten og blev idømt et års betinget fængselsstraf, mens de samtidig skulle betale omkring 55.000 kroner i erstatning.

Vil finde kærligheden

Selvom grevinde Alexandra er ked af bruddet, har hun ikke opgivet håbet om at finde kærligheden. Hun er dog ikke på udkig efter en ny flamme lige nu.

– Det er et rigtig godt spørgsmål … Jeg tror ikke, man kan styre livet på den måde. Ting kommer, når de kommer. Men jeg skal lige se livet an, siger hun til Se og Hør.

Grevinde Alexandras romance med Tony begyndte ifølge Se og Hør i 2018, da han var projektleder på hendes flytning fra det indre København til villaen i Charlottenlund.

