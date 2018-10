Nu viser Meghan maven frem - og hylder Diana

Mandag afslørede det britiske kongehus, at der er en lille ny kongelig på vej, og Meghan kan dermed vise babybulen frem med ro i sjælen

De fleste kvinder, der har været gravide, kender nok til ønsket om at holde den glædelige nyhed hemmelig de første par måneder.

Således har Meghan Markle - eller hertuginde Meghan som hun hedder efter giftermålet med britiske prins Harry - på det seneste gemt sin ellers flotte figur bag lange frakker for at undgå, at pressen skulle få nys om hendes graviditet.

Men i går blev det så officielt. Hun og Harry venter deres første barn.

Det kommende forældrepar hånd i hånd ved Operahuset i Sydney tirsdag. Foto: AP

Det britiske kongehus i pinlig bryllups-brøler

Sendte hilsen til Diana

Dermed kan Meghan droppe de lange frakker og stolt vise sin begyndende babybule frem. Hvilket i øvrigt er heldigt, for hun og Harry ankom til Australien i går, hvor temperaturen er noget højere end i England.

Alt ved Meghans påklædning lader i øvrigt til at være gennemtænkt.

Både i går og i dag har hun båret et par særlige sommerfugle-formede øreringe, som ifølge magasinet People har tilhørt hendes afdøde svigermor, prinsesse Diana.

Diana, der døde i 1998, bar ifølge magasinet øreringene på en tur til Canada i 1986 - året efter hun blev mor til prins Harry.

Antydningen af en babybule kan anes på den ellers så slanke Meghan. Foto: AP

37-årige Meghan poserer iført tætsiddende hvid kjole. Foto: AP

Selvom langt de fleste briter var meget begejstrede over, at det populære prinsepar føjer endnu en lille dreng eller pige til arvefølgen, var der dog en gruppe, der var meget kede af parrets timing.

Den fandt nemlig sted på en yderst uheldig mærkedag - nemlig International Pregnancy And Infant Loss Remembrance Day (Mindedag for tab af graviditet og spædbørn, red.).

Da Meghan deltog i lanceringen af en kogebog 20. september, gemte hun sig bag en blå frakke. Foto: AP

Det samme gjorde sig gældende i weekenden, hvor hele kongefamilien var samlet til prinsesse Eugenies bryllup. Foto: AFP

Se også: Problemer i kongehuset: Skal aflevere gaverne tilbage