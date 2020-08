Opsang til Harry og Meghan: Tag ved lære af dem

Det internationale magasin Vogue mener, at den svenske prinsesse Madeleine og hendes mand, Chris O'Neill, er gode forbilleder for, hvordan man som europæisk kongelig skaber sig et godt liv i USA

Efter at have valgt de bonede, royale gulve fra sagde britiske prins Harry, 35, og hans hustru, 39-årige Meghan, tidligere i år goddag til et liv i amerikanske Los Angeles.

Og at det kan være svært at tilpasse og integrere sig i et nyt land, vidner talrige artikler om. Men nu prøver det internationale magasin Vogue i sit seneste nummer at hjælpe parret.

Under overskriften, 'Hvad prins Harry kan læse kan lære af den seneste kongelige, der flyttede til USA', opfordrer magasinet parret til at skele til, hvordan 38-årige Madeleine og hendes otte år ældre amerikanske mand, Chris O'Neill, har tacklet at indrette livet som en (næsten) helt normal familie 'over there', hvor de flyttede til i 2018 og i dag bor i Pinecrest, Californien.

I første omgang handler det om at få sig et rigtigt job og så leve livet så almindeligt som muligt, skriver Vogue i 'guiden' til Harry og Maghan.

Magasinet beskriver også de mange paralleller, der er mellem de to par med kongelig baggrund.

Madeline blev tidligere omtalt som party-prinsessen - Harry som party-prinsen. Og ingen af dem har udsigt til at blive tronfølgere i kraft af deres numre i de respektive søskenderækker.

Begge par har den fornemme titel 'forældre' - Harry og Megan har sønnen Archie på knap halvandet år, mens Madeleine og Chris har døtrene Leonora og Adrienne på henholdsvis seks og to år samt sønnen Nicolas på fem år.

Prinsesse Madeleine og Chris O'Neill fremhæves for at leve et 'almindeligt' familieliv. Her fotograferet på en udflugt. Foto: Splash News/Ritzau Scanpix

I sin artikel fremhæver Vogue, at Madeleine og gemalen fortsat er engagerede i svensk-relateret velgørenhedsarbejde og også nu og da påtager sig enkelte offentlige opgaver for det svenske kongehus og er aktive på sociale medier.

På Instagram har hun også tidligere skrevet, at familien lægger vægt på, at parrets børn med tiden får mulighed for at skabe sig et eget liv og en egen identitet med egne karrierer.

Det fremhæves også, at Madeleine er meget engageret i sine børns skolegang - hun har i et tidligere interview beskrevet det som et fuldtidsjob at være en engageret forælder i forhold til skolen - og at Chris O'Neill har et fuldtidsjob som finansmand - dog på det seneste med røde regnskabstal.

Vogue fremhæver, at Meghan er ved at skabe sig et navn som aktivist, der blandt andet udtaler sig mod forsøg på at hindre visse mennesker i USA i at stemme, men påpeger også, at Harry endnu ikke har givet udtryk for, hvad han skal fylde sit liv i Californien ud med.

Magasinet skriver videre, at det kan have stor betydning at vælge sig en identitet. der adskiller sig fra den kongelige.