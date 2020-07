Overrasker: Hemmeligt gift

Fredag er prinsesse Beatrice (31) og Edoardo Mapelli Mozzi (37) blevet gift ved et hemmeligt royalt bryllup i Windsor Castle.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Daily Mail, The Sun og The Evening Standard, der har billeder fra stedet, hvor blandt andre dronning Elizabeth ankommer.

Parret skulle egentlig have været gift i Chapel Royal of St. James Palace i maj, hvor 150 mennesker var inviteret, men brylluppet blev udskudt på grund af coronavirus, og der blev aldrig meldt en ny dato ud.

Udover dronning Elizabeth, der er farmor til prinsesse Beatrice, deltog blandt andre prins Philip ved brylluppet, som fandt sted fredag morgen. Omkring 20 deltog ved brylluppet, som blev afholdt som en privat ceremoni, hvor kun parrets nærmeste familie og venner deltog. Prinsesse Beatrices far, prins Andrew, gav hende bort.

Prinsesse Beatrice er datter af prins Andrew. Foto: POOL New/Ritzau Scanpix

Ifølge en ven af prinsesse Beatrice var det meget bevidst, at ceremonien blev afholdt fredag, så dronning Elizabeth kunne nå at deltage, inden hun tager til Balmoral Castle, Skotland, i slutningen af måneden.

- Et stort bryllup var ikke muligt på grund af coronavirus. De ville naturligvis meget gerne have dronningen med til brylluppet, så det var nødt til at ske, inden hun tager til Balmoral, så det her var en god mulighed, lyder det fra vennen, der er anonym.

- Der var mange gæster, der var skuffede over, at de ikke kunne komme med til den store dage, men de forstår grunden til det. De var nødt til at gøre brylluppet corona-sikkert og sikkert for dronningen, så hvad er bedre end All Saints Chapel med reception ved siden af på Royal Lodge, lyder det videre.

Dronning Elizabeth deltog også i det private bryllup. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ifølge kilden har parret planer om at holde et stort bryllup, når tiden er til det, og der er mere styr på situationen med coronavirus.

Prinsesse Beatrice og millionæren Mapelli Mozzi, der er en succesfuld ejendomsudvikler. blev forlovede i september sidste år, efter der længe havde været spekulationer om deres forhold. De begyndte at date i efteråret 2018.

Forlovelsen skete under en tur til Italien.

Inden forholdet til Mapelli Mozzi havde prinsesse Beatrice været sammen med ekskæresten Dave Clark i ti år. De to gik fra hinanden i 2016.

Buckingham Palace har endnu ikke kommenteret nyheden om det hemmelige bryllup.