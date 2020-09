Overrasker: Skriver stor kontrakt med Netflix

Det er ikke mere end seks måneder siden, at prins Harry og hertuginde Meghan trak sig fra det britiske kongehus og deres royale pligter.

Nu har de underskrevet en kontrakt, som peger på, hvad de har tænkt sig at bruge deres fremtid på i stedet.

Parret har nemlig netop underskrevet en kontrakt med streamingtjenesten Netflix. En kontrakt, som løber over de næste mange år.

Det skriver The New York Times.

Ifølge mediet vil Netflix betale Harry og Meghan for blandt andet at lave dokumentarer, film og børneprogrammer.

Hertuginde Meghan har tidligere haft en karriere som skuespiller, hvor hun især var kendt for serien 'Suits', men hun har flere gange gjort det klart, at hun ikke har intentioner om at vende tilbage til skuespillet, efter hun har giftet sig med Harry.

Som led i den nye kontrakt med Netflix vil det dog atter blive muligt at se Meghan - og også Harry - på skærmen som led i nogle af de dokumentarer, de skal være med til at producere. De vil dog primært være at finde bag kameraet.

- Vores fokus vil være på at skabe indhold, der informerer, men som også giver håb, lyder det fra parret i en pressemeddelelse.

- Som nybagte forældre er det også vigtigt for os at lave familieprogrammer, der kan inspirere, siger de videre og understreger, at Netflix, der har 193 millioner brugere på verdensplan, vil være en god platform for dem til at komme ud med deres indhold.

Harry og Meghan blev gift 19. maj 2018. Foto: Dominic Lipinski/AP

Det står endnu ikke klart, hvor meget Meghan og Harry vil blive betalt i forbindelse med den nye kontrakt. The New York Times spår dog, at det er et stort beløb, da parret ligeledes har været i forhandlinger med blandt andre Disney og Apple.

'Utroligt stolte'

I forbindelse med at Meghan og Harry trak sig fra det britiske kongehus, frasagde de sig også deres apanage.

Derfor har der længe været spekulationer om, hvordan de nu ville tjene deres penge, og det er der således blevet klarhed over nu.

- Vi er utroligt stolte over, at de har valgt Netflix som deres kreative hjem, og vi glæder os meget til at fortælle historier med dem, som kan hjælpe med at skabe modstandsdygtighed og forøge forståelsen for seere overalt, lyder det fra Ted Sarandos, der er co-chief executive og content officer i Netflix.

De seneste måneder har Meghan og Harry boet i Los Angeles sammen med deres søn, Archie, der kom til verden i maj 2019.

