Det britiske kongehus oplyser ifølge Sky News, at prins Charles er testet positiv for coronavirus

Den britiske prins Charles er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser en talsperson for det britiske kongehus ifølge flere britiske medier, herunder Sky News og BBC.

Den 71-årige prins har haft 'milde symptomer, men er derudover ved godt helbred', oplyses det.

Prins Charles' hustru, hertuginde Camilla, er også blevet testet. Hun har dog ikke coronavirus.

'Prinsen af Wales er blevet testet positiv for coronavirus. Han har oplevet milde symptomer, men har ellers et godt helbred, og han har arbejdet hjemmefra de sidste dage som sædvanligt', lyder det i en udtalelse fra det britiske kongehus.

Prins Charles har det efter omstændighederne godt.

I isolation

Både prins Charles og hans kone, Camilla, er lige nu i isolation i deres hjem i Skotland.

'I overensstemmelse med regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisning er prinsen og hertuginden gået i selv-isolation i deres hjem i Skotland', lyder det.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvordan prins Charles, der er far til prins William og prins Harry, er blevet smittet med den frygtede virus.

Kongehuset henviser dog til, at prinsen har deltaget i en lang række arrangementer i kraft af sin offentlige rolle i de seneste uger.

Lukket ned

Meldingen om, at prinsen er smittet, kommer kort tid efter, at store dele af det det britiske samfund er blevet lukket ned.

Mandag aften erklærede premierminister Boris Johnson, at drastiske tiltag er nødvendige for at bremse spredningen af coronavirus i Storbritannien.

Derfor er det i foreløbig tre uger eksempelvis forbudt at mødes mere end to personer - medmindre man bor sammen.