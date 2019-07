Prins Harry afslører: Så mange børn skal vi have

I et interview med Vogue fortæller prins Harry, hvor mange børn han og hertuginde Meghan skal have

De mange briter, der følger kongefamilien, skal ikke forvente sig mange flere nuttede børn med blåt blod i årerne.

I hvert fald ikke fra Hertuginde af Sussex Meghan og prins Harry.

Den 37-årige hertuginde fik lov at redigere forsiden på den britiske udgave af Vogue, og inde i bladet er der et interview med 34-årige prins Harry - foretaget af klimatologen dr. Jane Goodall., hvor han afslører, at de kun vil have ét barn udover lille Archie, der kom til verden i maj.

Årsagen er ganske ædel. Han vil gøre sit for at redde planeten.

- Jeg tror, mærkeligt nok, at grundet de mennesker, jeg har mødt, og de steder jeg har været heldig nok at rejse til, så har jeg altid haft en stærk forbindelse og kærlighed til naturen. Jeg ser anderledes på det nu. Uden tvivl, siger han om de klimaforandringer, der er blevet debatteret heftigt verden over.

- Jeg har altid ønsket at forsøge at bevare den, selv før jeg fik et barn, og jeg håber at få flere...., siger prinsen, der bliver afbrudt af intervieweren.

- Ikke for mange, lyder det, hvilket får prinsen til at svare.

- To er maksimum.

Prinsen kærer sig for miljøet og fortæller, at han tænker på de kommende generationer, når han tænker på klimaet og klimaforandringer.

- Jeg har altid tænkt, at det her sted er til låns. Så intelligente, som vi er, eller så udviklede, som vi alle burde være, så bør vi efterlade os noget bedre til den næste generation, siger han.

