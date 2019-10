Tårerne var svære at holde tilbage for prins Harry under sin tale til dette års WellChilds Awards

Selvom prins Harry i over et årti har deltaget ved prisuddelingen WellChilds Awards, så er dette år noget helt specielt for den britiske prins.

- Hvert år fortsætter de med at overraske og inspirere mig. Men i år er det noget andet, fordi jeg er blevet far, fortalte den britiske prins fra talerstolen, og fortsatte:

- Sidste år, da min hustru og jeg deltog, vidste vi, at vi ventede barn. På det tidspunkt vidste ingen andre end os det. Og jeg husker, fik han fremstammet, inden han måtte læne sig ind over talerstolen og holde en pause. Tydeligt berørt.

Prins Harry med tårer i øjnene fik støtte fra prisuddelingen vært Gaby Roslin. Foto: Ritzau Scanpix

Efter næsten 20 sekunders pause og et kærligt klem på armen fra prisuddelingens vært, Gaby Roslin, var prinsen atter klar til at tale.

- Undskyld, lød det fra ham, inden han kunne afslutte den sætning, han startede:

- ...og jeg husker, at jeg klemte Meghans hånd så hårdt, under den prisuddeling. Vi tænkte begge over, hvordan det mon ville være, når vi en dag blev forældre. Men også på hvordan vi vil gøre alt, vi kan, for at beskytte vores barn.

- Og nu, som forælder, mens jeg er her og taler med jer, trækker det i mit hjerte på en måde, jeg aldrig kunne have forstået, før jeg fik mit eget barn, sagde han videre.

WellChild Awards hylder landets syge børn og unge, samt de, der gør noget ekstra for at gøre en forskel for dem.

Hertuginde Meghan og pris Harry med en af aftenens vindere. Foto: Ritzau Scanpix

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i maj sidste år.

6. maj i år kom deres søn Archie til verden. Sønnen er parrets første barn.