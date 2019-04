Prins Harrys 'største fan' er død

Daphne Dunne, en australsk krigsenke, der kaldte sig selv for 'prins Harrys største fan', døde mandag efter et par måneders sygdom.

Den 99-årige australske kvinde charmerede sig ved flere lejligheder ind på sit store idol, når han besøgte Australien. Billeder viser, hvordan prinsen flere gange stoppede op for at tale med sin muligvis største og måske også ældste fan i Australien.

Ærede sine mænd

På den 99-årige australske kvindes Instagram-side meddeler hendes familie om hendes død, og beskriver hende som en 'i sandhed særlig dame', som vil blive savnet af mange.

'Den simple gestus at stoppe Daphne på gaden og holde hende i hånden, betød mere for Daphne, end man nogensinde kan forstå', skriver familien.

De beskriver også, hvordan den australske krigsenke gennem en stor del af sit liv repræsenterede den australske hær og sine to afdøde mænd, Albert Crowne VC MM og John Patrick Dunne, så deres tjeneste aldrig skulle blive glemt.

Fik rørende brev

I et par måneder havde Daphne Dunne været indlagt med lungebetændelse, og mandag gav hendes 99-årige krop altså op.

Også Meghan Markle kom på Daphne Dunnes favoritliste. Her mødtes de i oktober 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Kun få dage før hendes død fyldte hun 99 år og fik i den anledning et rørende brev fra prins Harry og grevinde Meghan Markle.

- Vi håber, at du bliver fejret behørigt af familie og venner, og at du har formået at flygte fra hospitalet. Tillykke med, at du har nået denne vigtige og imponerende milepæl før din hundredårsdag næste år, skrev Meghan Markle og prins Harry ifølge news.com.au i brevet.