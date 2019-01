Prins Philip i trafikuheld

Den 97-årige Prins Philip, hertug af Edinburgh, har torsdag været involveret i et trafikuheld.

Ifølge Buckingham Palace er dronning Elizabeths mand dog sluppet fra uheldet uden større skader. Det er endnu uvist, om prinsen selv var bag rattet, da uheldet skete.

I en officiel pressemeddelelse fra det engelske kongehus lyder det blot:

'Hertugen af Edinburgh har været involveret i et trafikuheld med en anden bil.'

Uheldet skulle angiveligt være sket tæt på prins Philips ejendom i Sandringham, hvor han har opholdt sig siden jul. Prinsens Land Rover er efterfølgende blevet undersøgt af politiet, meddeler kongehuset samtidigt.

Ifølge BBC's journalist Nicholas Witchell, der har talt med øjenvidner til episoden, rullede prinsens Land Rover rundt. Prins Philip blev efterfølgende hjulpet ud, mens han så ret rystet ud, lyder meldingerne.

Der skulle angiveligt have været to personer i den anden bil fra uheldet. De er begge blevet behandlet for mindre skader, skriver BBC.

Hertugen af Edinburgh trak sig tilbage fra sine offentlige pligter i august 2017.

