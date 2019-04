Prins vil forbyde computerspil: - Det skulle slet ikke være tilladt

Hvis prins Harry får sin vilje, kan det snart være slut med det populære computerspil 'Fortnite' i England.

Han mener nemlig, at det online computerspil er alt for vanedannede. Det fortalte han til et event i YMCA om sociale medier og gaming i London.

Det skriver CBS News.

Da samtalen faldt på spillet lød der et klart svar fra prinsen.

- Det skulle slet ikke være tilladt. Hvor er fordelene ved at have det i din husholdning? Det er skabt til at være noget, som du bliver afhængig af, og det gør, at du bliver afhængig af at sidde foran din computer så længe som muligt. Det er så uansvarligt. Det er bare at vente på, at du gør skade, og at børn dukker op på dit dørtrin og familier, der bliver splittet, lød det dramatisk fra hertugen af Sussex.

Han mente også, at sociale medier kan være mere vanedannede end alkohol og stoffer, og at det er farligere, fordi det er blevet normalt at være på online hele tiden, og at der ikke er nogen restriktioner på de sociale medier.

Noget prinsen meget snart selv vil blive mere bekendt med, da han netop har lanceret en profil på det sociale medie Instagram med sin kone Meghan Markle.

Fortnite er et online spil, hvor man kæmper mod andre spillere i en arene. Den sidste spiller, der er tilbage i arenaen har vundet.