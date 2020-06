Prinsesse giver kæmpe millionrabat

Det lader til, at der blandt de yngre kongelige i Norden er en udbredt utilfredshed med den arv, som de overlades til personlig eje. I hvert fald ser det ud til, at endnu en kongelig ætling ønsker at sælge ud.

Først afhændede prins Joachim Schakenborg i Møgelstønder, og nu forsøger prinsesse Märtha Louise for anden gang at kapitaliserer sin sommerbolig i Bloksberg på Hankø ved Fredrikstad.

End ikke den meget blæst om M¨rtha Louise og shaman Durek kunne fastholde interessen for sommerboligen på Hankø. Foto: Ole Steen

Den seneste pris er 25 mio. norske kr., hvilket svarer til 17,2 mio. danske kr., og det er et afslag i prisen på ti mio. norske kroner i forhold til tidligere udbud, skriver Dagbladet.

Det var daværende kronprins Olav som i 1947 købte ejendommen på Hankø i Fredrikstad, og siden er feriehuset gået i arv i kongefamilien.

Efter den gamle kong Olavs bortgang i 1991 fik sønnen kong Harald (nu 82 år) ejendommen, før Märtha Louise arvede den i 2001.

Den smukke sommer-residens ligger på Hankø, og har været i den norske kongefamilies eje i over 70 år. Foto: Ritzau Scanpix

Det kongelige sommerparadis havde, da det første gang blev sat til salg i 2019, altså været i den norske kongeslægts eje i over 70 år.

Men selv om der på den måde var tale om en historisk ejendom, var prisen en for stor mundfuld for de potentielle norske købere.

Efter en liggetid på godt seks måneder blev den smukke sommer-residens i Bloksberg pillet af markedet.

End ikke den megen omtale af engle-prinsessen i medierne eller hendes kontroversielle forhold til shaman Durek kunne skabe tilstrækkelig interesse for den royale bolig.

Advokaten, som forestår salget, Torbjørn Ek, insisterer dog på, at ejendommen blev trukket ud af markedet, fordi sæsonen var ovre - og ikke fordi der var mangel på interesserede købere.