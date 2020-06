Prinsesse hacket: Kontoen er væk

Det er ikke alting, man selv kan styre, når man har med internettet at gøre. Det har den norske prinsesse Martha Louise måtte sande.

Prinsessens ene af to Instragam-konti er nemlig blevet hacket og eksisterer ikke længere.

Det skriver VG.

- Kontoen er hacket, og vi prøver at rette op på det nu, fortæller Carina Scheele Carlsen, prinsessens sekretær til VG.

Den norske prinsesse, der er den ældste af kong Haralds den femtes børn, er nummer fire i tronfølgen efter sin lillebror kronprins Haakon og hans to børn.

Hun har to konti på det sociale medie, hvoraf det er den nyeste af dem, som er blevet hacket, og dermed ikke længere er tilgængelig.

Derfor er Iam_marthalouise ikke at finde på Instagram længere. Hendes ældre konto princessmarthalouise, hvor hun har 164.000 følgere, er stadig intakt, men hun henviser i sin personlige tekst på appen til den nyeste og nu hackede konto.

For blot en uge siden skrev prinsessen et opslag på sin nu hackede Instagram-profil om George Floyd, hvor hun udtrykte stor sorg og forargelse over, at menneskeligheden ikke er kommet længere, som hun skriver i opslaget.

Den norske prinsesse danner par med Durek Verrett. Hendes eksmand og faderen til hendes børn, Ari Behn, blev hun skilt fra i 2017. I december 2019 døde han. Foto: Ole Steen

Hvorfor hendes konto er blevet hacket og slettet er ikke kendt.

Mistede livet som følge af voldsomt magtmisbrug George Floyd, en ubevæbnet afroamerikansk mand, mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis, hvor en politibetjent satte sit knæ på hans nakke i længere tid og holdt knæet der, selvom Floyd flere gange påpegede, at han ikke kunne trække vejret, hvilket har ført til flere oprør i flere store byer i USA og resten af verden. Vis mere Luk

I det nu slettede opslag skrev Martha Louise:

'Det sårer mig dybt, at vi mennesker ikke er kommet videre fra at dræbe hinanden, træde på hinanden og skade hinanden på grund af vores egen usikkerhed'.

'Hvem er disse monstre med forskruede værdier, der tror, at de har ret til at dræbe en anden bare fordi de har en anden hudfarve.'

Også den norske prinsesses kæreste Durek Verrett har ligeledes delt et opslag omhandlende den voldsomme og dødelige anholdelse.

Han skriver:

'Er jeg så skræmmende? At du bliver nødt til at dræbe mig, skriver Durek Verrett på et billede af den afdøde George Floyd.