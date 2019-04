Prinsesse raser over kendt journalist

Lørdag aften medvirkede den norske prinsesse Märtha Louise i det kendte svensk/norske talkshow 'Skavlan'.

Her besøgte den 47-årige prinsesse, der blandt andet har gjort sig bemærket ved at fortælle, at hun kan tale med engle, programmet sammen med sin samarbejdspartner Durek, der er shaman.

Nu langer hun ud efter programmet, som hun mener har klippet hans svar helt forkert sammen.

'Bemærk forskellen på disse to klip. Hvad der virkelig blev sagt (første video), og hvordan det fremstod på tv (swipe)', skriver hun på sin Instagram-profil, der følges af knap 90.000.

'Er det okay at redigere et nyt svar til et spørgsmål, hvordan formidler vi sandheden? Hvad tænker I?

Jantelov

Fredrik Skavlan spørger, hvordan det kan være, at Durek og Märtha Louise skal besøge Norge og Danmark, men ikke Sverige. Dertil svarer Durek, at han ikke har tid lige nu, men han vil komme til Sverige ved en senere lejlighed.

Fredrik Skavlan og programmet bag 'Skavlan' beskyldes for at have manipuleret i gæstens svar. Foto: IBL

Herefter bliver han spurgt til, hvordan det svenske bogmarked adskiller sig, når det handler om måden at tænke på.

Her svarer Durek følgende:

- Jeg elsker svenskere, men de er så nysgerrige. De skal altid have styr på, hvad man laver, hvor man gør det ene eller det andet. Det er helt overdrevet, man kan ikke se sig selv. Man ser bare sig selv gennem andre. Man stræber efter perfektion, men perfektion er bare en illusion, forklarer han og tilføjer, at janteloven er meget stærk.

I det færdige program - der altså ikke sendes live - bliver de to spørgsmål og svar klippet sammen, så det virker som om, at Durek har fravalgt at besøge Sverige på grund svenskerne.

Märtha Louise modtager ikke apanage, men arbejder blandt andet som forfatter. I efteråret var hun og samarbejdspartneren Elisabet Nordeng i København for at gøre reklame for bogen 'Født sensitiv'. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

På sin Instagram-profil langer Durek også ud efter programmet.

'Havde de brug for højere seertal og havde brug for lidt ekstra drama', spørger han blandt andet og tilføjer, at 'Skavlan' skylder ham en undskyldning, fordi folk nu tror, at han ikke kan lide svenskere.

Til VG har programmets projektleder Anders G. Carlsson svaret på kritikken:

'Jeg beklager, at shaman Durek havde oplevelsen af, at vi ændrede hans svar. Det er naturligvis ikke vores intention, og det mener jeg heller ikke, at vi har gjort, skriver han i en mail til avisen.

